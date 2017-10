Dumnezeu a înzestrat-o cu talent și cu harul de a cânta și încânta oamenii



A întors scaunul a doi antrenori – Loredana și Adi Despot, dar toți patru au dansat și cântat cu ea șlagărul „Hora din Moldova” al lui Nelly Ciobanu. Este vorba despre Neonela Duplei, tânăra ungheneancă participantă la concursul de talente „Vocea României”, care afirmă că orașul Ungheni a ajutat-o să-și descopere talentul.

Dânsa prinde drag de muzică mai cu seamă în timpul lecțiilor de muzică de la fosta școală nr. 2 din cartierul Dănuțeni, actualmente Liceul Teoretic „Ion Creangă”, unde își face primele studii. Și astfel, dragostea de muzică, care îi este insuflată de părinții săi, și visul de a ajunge pe scenele mari o fac pe Neonela să depună actele de admitere la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, unde, studentă fiind, începe colaborarea cu orchestra națională „Lăutarii”. În continuare ea ne spune că această colaborare în timpul studiilor a fost mai modestă, dar a prins contur deja după ce s-a mutat cu traiul la București. „În timpul unui concert m-am reîntâlnit cu ei și i-am prezentat versurile mele maestrului Nicolae Botgros. Apropo, îmi scriu singură versurile și muzica. Dânsului i-a plăcut ceea ce fac. Astfel, am înregistrat cu ei câteva piese și am reușit să filmez un videoclip alături de părinții mei, care sunt muza mea dintotdeauna, la piesa ,,Scumpă mamă, dragă tată” – cea mai ascultată și îndrăgită de public la ora actuală”, spune protagonista noastră.

Despre participarea ei la „Vocea României” tânara artistă ne zice că în timpul dezvoltării carierei sale artistice a primit șansa și marea ocazie să participe la unul dintre cele mai mari și cotate concursuri de talente din România. ”Pe Loredana am ales-o fiindcă mă regăsesc în muzica și stilul pe care ea le abordează, dar și pentru că ea și-a întors prima scaunul pentru mine”, menționează Neonela. Despre revenirea la Ungheni cu un concert ea ne spune: „Voi veni cu mare drag la Ungheni după ce voi lansa primul meu album de muzică populară alături de orchestra „Lăutarii” și maestrul Nicolae Botgros.”

