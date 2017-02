După noi, măcar potopul!



Oricine știe că repede poți să intri în datorii. Iar dacă ai intrat, nu e ușor să te descotorosești de ele. Oricine dintre noi, muritorii de rând, care numără banii rămași până la salariu sau pensie, măcar o dată în viață a intrat în datorii și înțelege cât e de greu să ieși din ele. Dar pe guvernanți nici vânt rece nu-i ajunge: împrumută la fiecare pas și încă se mai laudă cu reformele care, cică, aduc rezultate. Iar despre acestea vorbesc de la sine datoriile interne ale statului care la începutul anului erau de peste 21 miliarde de lei și cele externe – de circa 1,9 miliarde de dolari. Generația de astăzi nici în ruptul capului nu le va putea întoarce. Atunci acestea cad pe spatele nepoților și strănepoților noștri.

