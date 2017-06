E păcat că se distruge biserica



În Florești, într-un sat cu o istorie de peste trei sute de ani, se distruge biserica.

Potrivit locuitorului Nicolae Rusu, aproape 200 de ani strămoșii au păstrat-o, dar actuala generație de săteni cu greu va putea face acest lucru, deoarece forțele lor, nici cele fizice, nici cele materiale, nu vor fi de ajuns, căci în sat ar fi rămas doar pensionarii. Interlocutorul a menționat că despre situația cu biserica știe administrația raională și ei speră mult la ajutor din partea ei.

Ludmila Guzun, președinta raionului Ungheni, spune că e la curent cu situația de la biserica respectivă. Din păcate, nu știe dacă ea, ca cea din Teșcureni, de exemplu, se află sub protecția statului. În astfel de cazuri, din bugetul raional nu se poate oferi sprijin, deoarece biserica este separată de stat. Singurul lucru care îl pot face e să găsească un sponsor. Ea speră ca în viitorul apropiat se va deplasa la fața locului, deoarece acolo începe reparația drumului, și va discuta și această problemă. Cu atât mai mult cu cât anterior au reușit să găsească sponsori și să ajute bisericilor. E amar să recunoaștem, dar din astfel de sate, cum este Floreștiul, într-adevăr, au plecat aproape toți cei care ar putea face ceva.

Potrivit lui Vadim Pâslaru, specialist principal biblioteci, monumente și muzee în cadrul Secției Cultură și Turism a raionului Ungheni, această biserică din lemn „Trei ierarhi”, construită în anul 1809, se află în lista monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat și este un monument de arhitectură de importanță națională. În afară de aprobarea listei, statul mai face și altceva pentru monumente, alocă mijloace pentru repararea și restaurarea lor? Drept răspuns mi s-a spus că statul adoptă legi și cere să fie executate, dar nu alocă fonduri.

