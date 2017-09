Echipa „Eminescienii” – cea mai bună



Ungheni. Tineri din raioanele Ungheni, Călărași, Hâncești și Nisporeni și-au dat întâlnire la finala concursului Brain Ring, ediția a IV-a, organizat de Episcopia de Ungheni și Nisporeni prin Sectorul Eparhial, Activitate Pastorală pentru Tineret în parteneriat cu Asociația Tinerilor Ortodocși din Moldova și Mănăstirea Hârbovăț. Întrebările au fost din domeniile: istoria religiei, canoanele bisericești și activitatea ATOM (Asociația Tinerilor Ortodocși din Moldova).

Echipa ”Eminescienii” de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” au reprezentat raionul Ungheni și s-au clasificat pe locul I. Eminescienii au concurat cu echipa din Hâncești și finala au disputat-o cu cea de la Nisporeni. Evenimentul s-a desfășurat la mănăstirea Hârbovăț din Călărași. Câștigătorii au primit în dar câte o icoană. Una dintre coordonatoarele echipei, Aurica Nicuriuc, ne-a spus: „Preasfințitul Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, le-a promis învingătorilor o vacanță în Grecia la vara viitoare”. Ludmila Lupușor, profesoară de istorie și cea de-a doua coordonatoare a grupului, a specificat: „Atmosfera mănăstirii le-a insuflat elevilor dragostea de țară, de a respecta și păstra patrimoniul cultural. Instituția ecleziastică are apoximativ 300 de ani. Am respirat suflul istoriei, deoarece activitatea a avut loc în aer liber, copiii au măncat bucate pregătite în cuptorul subteran al mănăstirii, au băut cvas preparat acolo, stând la umbra copacilor, pe baloturi de paie acoperite cu lăicere țesute acasă”.

