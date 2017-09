Educația financiară în bibliotecile locale



Educația financiară începe din bibioteci și va continua în localități. Opt bibliotecare din raionul Ungheni au avut oportunitatea de a participa la cursuri de instruire în domeniul economiei. Proiectul s-a numit „Educația financiară în comunitate” și a fost implementat de către Asociația Obșească AddNet, al cărei președinte este Ion Lupu, în parteneriat cu Biblioteca Publică „Dimitrie Cantemir”. Din punct de vedere financiar proiectul a fost susținut parțial de Novateca și din donația oferită de AddNet. Temele propuse pentru cursurile de educație financiară au fost selectate din domeniile de interes prin sondaje efectuate la bibliotecile locale. Primul modul parcurs a fost despre gestionarea banilor în familie, cum să-ți minimalizezi cheltuielile, să-ți acoperi datoriile și să renunți la lucrurile mai puțin importante, astfel încât familiile să poată forma un anumit buget pentru deschiderea unei afaceri. Cel de-al doilea modul a fost susținut de către un reprezentant de la Direcția Deservire Fiscală Ungheni .

Cursanții au fost in-formați despre impozitele pe venit, cum se calculează un salariu și alte contribuții. De asemenea aceștia au fost informați și în domeniul cadastral, precum și despre cheltuielile pentru acest serviciu. Ultimul modul a fost susținut de către șefa filialei locale a BC ”EuroCreditBank” SA, Maria Barnaciuc, care a informat despre serviciile bancare, credite și ratele.

După finalizarea cursului, 8 instituții participante – Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir” și bibliotecile locale din Măcărești, Drujba, Sculeni, Pârlița, Petrești, orașul Cornești și Todirești – au primit diplome respective urmând ca pe viitor acestea să informeze întreaga comunitate unde activează, iar Ion Lupu le-a donat câte o tabletă transformer. Tabletele vor fi utilizate pentru desfășurarea serviciului ”Educația financiară a comunității” care își va lua startul din luna septembrie.

Directoarea bibliotecii raionale, Nadejda Mihai, ne-a declarat că aceste cursuri au fost susținute de specialiști calificați în domeniu. Cordonatori de proiect au fost Olga Terehovschi (”AddNet”) și Aliona Manciu (biblioteca raională), traineri – Victoria Bernic și Lilia Sava.

Olga Terehovschi care, de altfel, are și studii în domeniul contabilității, a menționat faptul că astfel de cursuri sunt necesare comunității. Atunci când nu există o educație financiară, este un risc mai mare ca familia să intre în datorii. E important ca toți membrii familiei să fie educați în acest sens astfel încât să poate gestiona banii, să majoreze veniturile și să poată învesti în afaceri. Dacă nu sunt locuri de muncă, măcar să și le facă singuri. Dânsa a mai spus că începând cu luna septembrie în fiecare bibliotecă va fi lansat acest serviciu pentru întreaga comunitate.

