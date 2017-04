Egalitatea de gen, abordată de ungheneni tocmai la Reghin



Timp de patru zile, o delegație din 15 persoane, funcționari publici și ungheneni activi, s-au aflat în Reghin, oraș înfrățit cu Ungheniul. Acolo, au participat la ateliere de lucru în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, la care s-a vorbit despre sensibilizarea opiniei publice cu privire la importanța egalității de gen. „Putem fi și mame, și bunici, și oameni care dezvoltă afaceri sau conduc instituții. O facem cu sacrificii imense, în comparație cu bărbații”, a subliniat primara de Reghin, Maria Precup, la întâlnirea cu membrii delegației. Egalitatea de gen, ca și egalitatea de șanse, a fost abordată din mai multe puncte de vedere: cum o înțelegem, cum este de facto și cum ar trebui să fie. Bogdan Balanișcu, consultant, la fel ca și ceilalți vorbitori, a conchis că în România, femeile, în comparație cu bărbații, își construiesc o carieră mai anevoios, fiind ancorate și în alte activități casnice, de îngrijire și educație a copilului. Svetlana Ciobanu, directoarea Centrului Regional de Dezvoltare Durabilă Ungheni, în cadrul grupurilor de lucru, a spus că o femeie se decide foarte greu să candideze pentru o funcție politică sau pentru un post de conducere: „E o rămășiță a stereotipului, societatea noastră este patriarhală”. Pe de altă parte, viceprimarul orașului Ungheni, Cristofor Codreanu, a afirmat că în R. Moldova avem femei de succes, care au reușit să se manifeste în diferite posturi, chiar și în acele de primar. Drept că aceste exemple sunt puține.

De fapt, rezultatul final al proiectului este înființarea unei creșe în orașul Reghin. Maria Precup a declarat că această instituție este un proiect necesar, deoarece astfel vor oferi posibilitatea femeilor cu copiii de la 1 la 3 ani să se încadreze în câmpul muncii. Instituția a fost total reabilitată și este dotată cu mobilier. Către luna mai, ea urmează să fie inaugurată.

Creșa în cauză a fost vizitată de membrii delegației din orașul Ungheni. Totodată au fost organizate vizite și la alte entități: primărie, muzeu, biserică, fabrica de confecționare a instrumentelor muzicale „Hora”, de încălțăminte. Primara orașului Reghin a acceptat să ofere un interviu cititorilor de la UNGHIUL, în care s-a referit la parcursul carierei sale, realizările localității, proiectele de viitor, precum și cooperarea cu orașul-frate, Ungheni. Discuția o citiți în unul din numerele următoare ale ziarului.

