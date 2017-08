„Elada”- din nou liceu



Măcărești. O clasă liceală va fi deschisă în actualul Gimnaziu „Elada”. Solicitarea a parvenit în urma demersului Direcției Educație Ungheni de comun acord cu administrația gimnaziului. Până la moment, solicită înscrierea în clasa a IX-a 26 de elevi, majoritatea dintre ei având o medie cu mult mai mare de 7,5. Maria Antoniuc, directoarea instituției, e bucuroasă că au fost luate în calcul doleanțele elevilor, spunând că de fapt numărul lor va crește, căci sunt cereri și din partea unora din satele învecinate. Liceul „Elada” a primit statut de gimnaziu în anul 2015, în urma optimizării rețelei școlare.

Pentru a fi mai convingători și că pot oferi studii de calitate copiilor din satul natal, fără ca să aleagă un liceu din orașul Ungheni, Maria Antoniuc a menționat că instituția dispune de 24 de săli de clasă, asigurate cu mobilier, laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatică, dar și educație tehnologică și plastică, sală de conferințe dotată cu tablă interactivă, sală de fitness, teren de sport cu înveliș artificial.

