Ungheni. Unghenenii deja pot să afirme că au făcut primul pas spre integrarea europeană prin vernisarea expoziției itinerante cu genericul „Electromobilul” de la Muzeul de Istorie și Etnografie. În cadrul expoziției au fost expuse o serie de 30 de caricaturi ale unor consacrați artiști de pe tot mapamondul. Tematica lucrărilor expuse este de actualitate și abordează una dintre problemele importante ale omenirii: utilizarea noilor resurse energetice în domeniul transportului. Expoziția „Electromobilul” este des-fășurată în premieră în Republica Moldova și a fost vernisată și în Berlin. „Evenimentul a fost posibil datorită cunoscutului caricaturist unghenean Valeriu Curtu, stabilit de mai mult timp în Germania”, a menționat Vasile Iucal, directorul muzeului. „Electromobilul” s-a înscris în calendarul evenimentelor dedicate anului jubiliar „Ungheni – 555 de ani”. Deschiderea expoziției a avut loc la 30 august și poate fi admirată până la 1 octombrie, de luni până vineri, între orele 09.00 și 17.00, și duminică între 10.00 și 14.00.

