Emoții pentru absolvenți și fericire pentru elevi



Astăzi la toate liceele din raionul Ungheni a răsunat ultimul clopoțel. Fericiți că au mai încheiat un an de studii, elevii au pregătit un adevărat program artistic pentru careul solemn prilejuit sfârșitului anului de studiu. Festivităţile au început cu cuvinte de salut din partea directorilor de instituţii, apoi au continuat cu onorarea drapelului şi a imnului de stat al Republicii Moldova și cu mesaje de felicitare pentru profesori şi elevi cu prilejul încheierii anului de studii.

Îmbrăcați la patru ace și cu flori în mână, copiii și-au luat rămas bun de la profesori și colegi și și-ai îndreptat gândurile spre viitoarea vacanță. Pentru absolvenții de liceu și gimnaziu ultimul sunet a fost un adevărat moment de nostalgie. Pentru ei clopoțelul a sunat pentru ultima oară, urmând ca fiecare dintre ei să pornească pe un nou drum în viață. La final, toți cei prezenți au făcut fotografii, s-au îmbrățișat și mai apoi au plecat către case, cu gândul la Bacalaureat, testul de temut despre care mulți elevi spun că nu îi sperie, pentru că se pregătesc intens și îl vor trece cu brio.

