Emoții și lacrimi după rezultatele bacalaureatului



Tweet



Tweet

După o săptămână de emoții și griji, absolvenții au fost puși în fața faptului împlinit. Cei 336 de absolvenți din licee împreună cu cei 273 candidați din colegii, care au susţinut probele scrise la sesiunea de Bacalaureat 2017 în raionul Ungheni, au aflat luni, 26 iunie, primele rezultate. Spre deosebire de anii trecuți anul acesta niciun elev nu a obținut 10 pe linie sau măcar 9 și 10. Fapt pentru care există mai multe situații în care tinerii se simt nedreptățiți și cred că li s-au dat note prea mici. Cei mai mulți absolvenți au rămas nemulțumiți de notele de la limba rusă și la limba engleză. Mulți dintre ei sunt elevi cu note foarte apropiate de 5, care nu au ce sa piardă dacă fac contestație și speră doar la câteva puncte ca să treacă, ne mai spun ei.

Tabloul notelor obţinute în acest an de absovenți arată mult mai îmbucurător comparativ cu anii trecuți. Cele mai bune rezultate privind rata de promovare au avut-o liceele „Vasile Alecsandri”, ”Mihai Eminescu” și „Gheorghe Asachi”, iar cea mai mică – liceele „Ion Creangă” și „Aleksandr Puskin”. Cel mai bun procent al călității l-a obținut Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” urmat de „Vasile Alecsandri”.

Din cei 336 de absolvenți ai liceelor doar 11 elevi au obținut câte o notă de zece la una din probe. În ceea ce privește nivelul calității notelor cel mai bine absolvenții s-au descurcat la biologie, informatică, fizică și chimie. Cu greu au făcut față examenelor la limba engleză, la istorie și la limba rusă. Potrivit șefei Direcției Educație, Iulia Pancu, comparativ cu anii trecuți, atât promovabilitatea cât și calitatea notelor este mai mare: „În principiu noi avem o satisfacție pentru rezultatele obținute. Am cerut conducătorilor să organizeze consultații pentru copii încă din luna aprilie, iar școlile care au răspuns cerințelor, au obținut și rezultate pe măsură. Chiar dacă există o anumită creștere, evident, ne dorim o calitate și mai bună decât atât. În ceea ce-i privește pe liceenii din raion, ei încă nu au înțeles să aibă un comportament conform metodologiei și cerințelor de examen. Cred totuși că din anul acesta vor înțelege că trebuie să se conformeze. Testele sunt făcute în așa fel încât cei care muncesc reușesc să treacă această probă și nu ar trebui ca elevii să caute alte modalități. Materia se predă pentru toți elevii la fel, depinde deja de străduința lor, ar trebui să se gândească să facă alegerile corecte, căci în viață nu vei reuși de fiecare dată să te bazezi că vei copia”.

Anul acesta a fost al V-lea an în care absolvenții au susținut examenele sub supravegherea camerelor video. Chiar și așa unii nu s-au lăsat intimidați de acestea, așa că au încercat să copie prin metode ingenioase. Astfel telefonul mobil i-a lăsat pe trei candidați fără notă finală. Toate cele 3 tentative de fraudă au fost sesizate la Centrul de Bacalaureat de la Liceul Teoretic „Aleksandr Puskin”, iar candidații au fost eliminați pierzând astfel dreptul de a se prezenta la următoarele două examene bacalaureat. Cei care au susținut examenele la centrul de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” au fost mai rezervați și cinstiți. „La centrul nostru de bac nu au fost incidente. Examenele au decurs liniștit conform regulamentului, elevii fiind preveniți din timp să renunțe la orice tentativă de fraudă. În ceea ce privește susținerea examenelor, cele mai mari dificultăți au fost întâlnite la susținerea probei la matematică. Acolo și s-au obținut cele mai mici rezultate, o mare parte din ele fiind negative. Având în vedere că la acest centru au susținut examenele studenții Colegiului Agroindustrial și Colegiului de Medicină, iar pentru ei matematica nu este un punct forte, situația se explică oarecum”, a declarat Gheorghe Primac, președintele centrului respectiv.

You can leave a response , or trackback from your own site.