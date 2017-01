Este oficial! Oraşul Ungheni a devenit municipiu



Conform unei modificări legislative, care a fost publicată în Monitorul Oficial din 13 ianuarie 2017, oraşul Ungheni a obţinut statut de municipiu, alături de alte şapte oraşe din republică. La cele cinci municipii deja existente în republică – Chişinău, Bălţi, Tiraspol, Bender şi Comrat – alături de Ungheni se vor alinia şi oraşele Cahul, Hânceşti, Orhei, Soroca, Edineţ, Ceadâr-Lunga şi Străşeni. Aceste modificări ale statutului vor contribui la crearea condiţiilor necesare pentru accelerarea dezvoltării socio-economice a localităţilor respective, dar şi la reducerea deosebirilor privind dezvoltarea lor.

Eduard Balan, viceprimarul oraşului Ungheni, concretizează că modificările în legislaţie vor intra în vigoarea peste 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial. Între timp, vor fi publicate regulamente şi prevederi, care vor sta la baza unei bune organizări şi funcţionări a activităţii diferitor structuri din cadrul municipiului. Desigur, unghenenii vor avea doar de câştigat. „Ungheniul va beneficia de 40 la sută din suma impozitului pe venit şi nu de 20%, cât era până acum. Aceasta înseamnă venituri mai mari, deci şi o dezvoltare pe măsură a proiectelor în localitate”, a subliniat Balan. Potrivit unor calcule preliminare, este vorba de circa 9 mln. lei, bani care vor fi folosiţi cu succes la implementarea mai multor proiecte sociale, care vor duce la creşterea în ansamblu a bunăstării unghenenilor.

