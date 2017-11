„Ești prietenul meu real? Lasă netul, fii alături!”



Tweet



Tweet

Deja al patrulea an consecutiv Asociația Tinerilor Ortodocși din Moldova (ATOM), filiala Ungheni implementează campania „Ești prietenul meu real? Lasă netul, fii alături!”. Prin campania dată voluntarii asociației vor să sensibilizeze tinerii, dar și alte categorii de populație că își pot petrece timpul liber cu cei apropiați în viața reală și nu în spațiul virtual. Pentru a-și atinge scopul ei organizează diferite seminare, discuții, ore de povești etc.

Astfel, recent voluntarii ATOM au mers la grădinița nr. 9 „Steluța” din orașul Ungheni în grupa „Spiridușii”. Aici ei le-au citit copiilor povestea „O familie fericită”, la care micuții au fost doar ochi și urechi. După lectură tinerii i-au antrenat pe pici într-o activitate de desen a mânuțelor, care semnifică unitate și prietenie. Potrivit Filipiei Dogotari, șefa filialei Ungheni a asociației, ideea activității de la grădiniță a venit în urma constatării că micuții de la instituțiile preșcolare sunt neglijați un pic de către ONG-urile și grupurile de voluntari din Ungheni. „În urma acestei activități mi-am dat seama că acești copii sunt foarte capabili pentru vârsta lor și mi-am schimbat opinia despre ei”, ne mai spune Filipia.

O altă localitate, o altă filială și o altă activitate din aceeași campanie. Este vorba de comuna Pârlița. Voluntarii de aici au desfășurat o discuție pe marginea unui caz real, petrecut în Marea Britanie. O femeie cu o mie de prieteni pe o rețea populară de socializare nu a fost salvată de la sinucidere, cu toate că ea a postat un mesaj despre intenția ei. „Prin această povestire voluntarii au sensibilizat tinerii că, indiferent de mulțimea prietenilor online, e bine să fie 2-3 prieteni reali alături de tine”, notează Vasile Bulancea, șef filiala Pârlița.

Ultima activitate a săptămânii dedicate acestei campanii a fost desfășurată la Todirești. La eveniment au participat filialele din Ungheni, Chirileni și Pârlița. Vadim Corostinschi, președintele ATOM, a organizat câteva activități cu tinerii și i-a provocat la discuție pe marginea unor parabole despre implicarea lor în comunitate. Dânsul a menționat că această campanie s-a lansat din motiv că tinerii stau mai mult pe internet și nu comunică între ei în mod real. Timp de o săptămână din luna noiembrie se desfășoară diferite activități cu scopul ca oamenii să lase netul și să se implice în comunitate.

You can leave a response , or trackback from your own site.