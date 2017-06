Eterna întrebare: drumurile noastre se vor repara vreodată



Conform informației oferite de specialiștii secției construcții, gospodărie comunală și drumuri din cadrul Consiliului Raional Ungheni în raion sunt 163,8 kilometri de drum de importanță locală.

În 2016 au fost reparate 18 porțiuni sau 12,9 kilometri, ceea ce presupune înveliș asfaltic, variantă albă, pe alocuri și adaus de materiale.

În orașul Ungheni, în anul trecut au început lucrările de reparație a străzii Alexandru cel Bun, care presupune asfaltarea carosabilului, construcția căilor pentru pietoni. Cert e că lucrările nu au fost terminate nici până în prezent, cu toate că aici urma să se investească în jur de 2,5 mln. lei. Autoritățile municipale (pe atunci orășenești) și-au propus să mai repare în anul trecut 1,7 kilometri de drum în Ungheni-Deal, o altă investiție de 7 mln. lei. Dar așa și nu s-a realizat proiectul, în schimb în vara acestui an a început reparația în variantă albă a unor străzi din cartierul Dănuțeni. Este o experiență deja practicată de către autoritățile publice – în 2015 tot în variantă albă au fost reparați 32 de kilometri de drum din cartierele Berești și Vasilica. În schimb s-ua reparat cu înveliș asfaltic, cu suportul Consiliului Raional, câteva porțiuni de drum din oraș: străzile Veronica Micle și Mihai Eminescu.

Făcând un simplu calcul, ajungem la concluzia că ne trebuie cel puțin un deceniu pentru ca să ne bucurăm de drumuri în variantă asfaltică. Iar pentru ca să corespundă standardelor europene, adică cu scurgeri pentru apele pluviale, treceri pentru pietoni, căi de acces pentru persoanele cu dizabilități, piste pentru bicicliști etc. – mai avem nevoie încă pe atâta. Localități ce se vor bucura de drumuri reparate Conform programului privind repartizarea mijloacelor din Fondul Rutier în anul 2017 sunt alocați bani pentru câteva construcții inginerești și drumuri de importanță națională.

Deci, în zona Zagarancea, drumul R1, Chișinău – Ungheni – Sculeni (frontiera cu România) are loc construcția pasarelei pe un tronson de circa 22 kilometri, cea ce presupune o investiție de circa 12 mln.lei. La fel, va fi reabilitată infrastructura de transport pe traseul L392 Ungheni – Cetireni – Alexeevca. Din Fondul Rutier va fi asigurată cofinanțarea proiectului, alocația de stat fiind de circa 2 mln. lei.

E mult sau puțin, lăsăm loc pentru cititori ca să facă o analiză, doar vom menționa că în raion sunt trei drumul de importanță republicană, 25 de drumuri de importanță locală și circa 30 de drumuri de acces spre toate localitățile rurale de pe teritoriul raionului.

Totuși, potrivit programului menționat mai sus, în raionului Ungheni pentru întreținerea, reparația și administrația drumurilor locale i-a fost alocată suma de 14mln. 734 mii 155 lei pentru cei 163,8 kilometri (lungimea calculată în km fizici). La ultima ședință a Consiliului Raional a fost aprobat programul lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor locale. Se vor bucura de drumuri de acces reparate cu beton asfaltic, plombate sau întreținute cu adaos de material, dar și poduri, cetățenii din următoarele localități: Petrești, Novaia Nicolaevca, Florițoaia Veche, Sinești, Cornova, Chirileni, Medeleni, Șicovăț, Cornești, Bumbăta, Teșcureni, Grăseni, Todirești, Curtoaia, Romanovca, Condrătești.

S-au alocat bani și pentru întreținerea drumurilor pe timp de primăvară-toamnă, dar și pentru proiectarea reparației drumurilor locale dintre Mănoilești și Cetireni și a celui care unește localitatea Petrești cu drumul republican R17. Pe ultima sută de metri sunt pregătirile pentru începerea lucrărilor la drumul L369: Sculeni-Buciumeni-Cioropcani, pentru care s-a alocat aproximativ 1 mln. 354 mii lei.

Filip Petriciuc, primarul comunei Buciumeni, spune bucuros: „De-ați ști de când mă lupt! Cu forțele proprii am reparat 2 kilometri din acest drum. Ne-au mai rămas încă 2 kilometri. Am solicitat să se facă o evaluare pentru ca să fie inclus în lista respectivă. În așa fel vom avea un drum reparat capital care va face legătura dintre satele Buciumeni și Sculeni”.

Pe lista de așteptare, adică un demers către Consiliul Raional a depus și Ion Bejan, primarul comunei Pârlița. Prin satul Hristoforovca trece drumul L 377: R17- Țâghira-Hristoforovca, pentru care anual se cheltuiesc 300 mii lei pentru acoperirea gropilor cu material asfaltic. „Nu e mai bine să se aloce o sumă mai mare de bani pentru un tronson cu o lungime de 2 kilometri și să avem un drum reparat capital pe o perioadă mai lungă de timp? Chestiunea a fost discutată și la ședința consiliului comunal în baza demersului cetățenilor. Așteptăm să vedem ce hotărăsc aleșii raionali. Dacă nu vor avea o decizie în favoarea lor, oamenii au spus că ar putea bloca drumul”, spune destul de serios primarul. Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la Bucureşti. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate aparţine autorului şi nu neapărat reflectă poziţia Ambasadei.

