Eurodeputatul Michał Boni solicită scuze oficiale de la Publika TV



Europarlamentarul polonez Michał Boni cere ca postul de televiziune Publika TV să dezmintă şi să prezinte scuze oficiale pentru difuzarea informaţiei eronate despre discursul său în Parlamentul European la 16 mai curent, când a fost discutată situaţia din Republica Moldova. În seara de 16 mai 2017, în Parlamentul European a fost discutat subiectul acordării de către UE a unei finanţări de 100 de milioane de euro pentru ţara noastră. În Plenul Legislativului european, mai mulţi deputaţi şi-au expus opiniile pro şi contra susţinerii financiare a Republicii Moldova. Unii invocau faptul că banii ar trebui alocaţi doar după implementarea reformelor în justiţie, în mass-media, dar şi în sectorul bancar, alţii însă au spus că banii ar trebui să ajungă acum în Moldova, pentru modernizarea ţării. Printre vorbitori a fost şi europarlamentarul polonez Michał Boni care a precizat că Moldova nu poate parcurge drumul european dacă nu asigură independenţa în mass-media și dacă nu se dorește o luptă reală împotriva corupţiei. Iată discursul integral al acestuia: „Da, mulţi ani de zile Moldova s-a arătat foarte deschisă la reforme şi a părut să fie un lider în vecinătatea estică a Europei. Orice tânără democraţie are dificultăţi şi face şi greşeli, dar important este ca politica din Moldova să susţină democraţia. Însă, vedem aici foarte multe pericole, din păcate, precum libertatea de exprimare şi independenţa mass-media. Acestea sunt foarte importante pentru a putea pune în aplicare reformele. Lupta împotriva corupţiei, împotriva oligarhilor de asemenea sunt obiective foarte importante. Păstrarea legii electorale în actuala formă sau modificarea ei este un proces care trebuie monitorizat cu mare atenţie. Moldova trebuie să revină la valorile europene. Mi se pare că e problematică schimbarea legii electorale, pentru că valorile europene ar trebui să se regăsească în Codul Electoral. Sper că va fi auzită vocea Comisiei de la Veneţia şi că va exista un nou consens politic înainte de a schimba legea electorală”. Posturile de televiziune Publika TV, Prime şi Canal 3 au difuzat doar prima frază din alocuţiunea deputatului Michał Boni, şi anume: „Da, mulţi ani de zile Moldova s-a arătat foarte deschisă la reforme şi a părut să fie un lider în vecinătatea estică a Europei” în contextul unui material în care erau inserate doar declaraţiile în favoarea acordării imediate a ajutorului pentru Republica Moldova, fiind excluse notele critice din discursul acestuia. Deputatul european cere să fie retrase reportajele cu discursul său fragmentat După difuzarea acestor reportaje, Michał Boni a expediat un mesaj în adresa postului Publika TV, prin care a cerut ca reportajul să fie corectat şi adaptat, deoarece declaraţia sa ar fi fost trunchiată. Publika TV a scos reportajul, însă materialul era difuzat în continuare de posturile Prime TV şi Canal 3. După două zile, reportajul a fost retras şi de pe paginile web ale acestor posturi. Deputatul european a declarat pentru Asociaţia Presei Independente (API) că cere nu numai retragerea reportajului, dar solicită postului Publika TV să-și ceară scuze oficiale pentru eroarea admisă. „Eu cer atât ștergerea informațiilor false care au apărut în mass-media din Moldova, dar solicit şi scuze oficiale de la Publika TV. S-au transmis informații necorespunzătoare în mod intenționat sau accidental și au fost publicate în toate sursele de Publika TV”. Michał Boni: ”Într-o societate liberă, nimeni nu va tolera un astfel de comportament” Oficialul european asociază acest tip de manipulare cu cel din perioada comunistă. ”Îmi amintesc propaganda comunistă din țara mea, dar după cum știm cu toții, acel regim s-a prăbușit. În prezent trăim în lumea democratică și oamenii doresc adevărul. Într-o societate liberă, nimeni nu va tolera un astfel de comportament. Cel mai absurd este faptul că, fiind vicepreședinte al Delegației Comisiei parlamentare de asociere UE-Moldova, în cadrul tuturor întâlnirilor din Moldova și de aici, la Parlamentul European, am încercat întotdeauna să sprijin această țară. Acest lucru mă deranjează foarte mult, deoarece nu facilitează cooperarea reciprocă, dar creează repere clare pentru viitor. Sper că această situație va fi rezolvată în mod corespunzător și să apară scuze oficiale”, mai menţionează deputatul. Michał Boni conchide că jurnalistul trebuie să transmită doar informație veridică și documentată. ”Profesia de jurnalist este una dintre cele mai periculoase profesii din lume. Jurnaliștii sunt protejați de dreptul internațional. Ei au această prioritate, deoarece își asumă responsabilitatea pentru răspândirea informațiilor, care ar putea fi cruciale pentru a lua decizii importante, uneori chiar ireversibile. Respectul pentru adevăr și pentru dreptul publicului la adevăr este prima datorie a jurnalistului. Sunt profund dezamăgit de un astfel de comportament necorespunzător. Nu vreau să știu ce factori au influențat pentru a forța jurnalistul să-și trădeze codul său de conduită profesională, dar după cum am menționat mai devreme, solicit scuze oficiale pentru utilizarea necorespunzătoare a citatului meu”. Michał Boni, membru al Grupului Partidului Popular European, și-a reiterat dorința ca Republica Moldova să urmeze calea spre comunitatea europeană. ”Autoritățile moldovene au declarat că doresc să urmeze calea cooperării cu Europa. Mi s-a spus că Partidul Democrat din Moldova (PDM) deține majoritatea în Parlament și conduce și Guvernul, iar Moldova nu are nici o intenție de a-și schimba politicile sale pro-europene și pro-occidentale. Moldova caută oportunități de a-și consolida relațiile sale cu Occidentul. Dar autoritățile din Moldova trebuie să înțeleagă că dialogul nu este posibil în cazul în care obligațiile asumate de părți nu sunt urmate, iar valorile noastre transatlantice și europene comune, cum ar fi: statul de drept, independența justiției, libertatea de exprimare și libertatea / independența media nu sunt respectate. Sper că am fost auziți de toți factorii de decizie”, concluzionează deputatul european. Oleg Cristal o acuză pe jurnalista API că ar realiza articole la comandă API a încercat să obţină opinia posturilor TV care au diseminat reportajele cu declarația fragmentată a deputatului european. De la recepția trustului GMG ni s-a spus că nu poate să ne facă legătura cu editorul sau directorul de știri. Deoarece reportajul a fost difuzat și de Canal 3, l-am contactat pe Oleg Cristal, noul proprietar al posturilor TV Canal 2 și Canal 3. Acesta nici nu a ascultat întrebarea, dar a acuzat-o pe jurnalista API că ar face articole la comanda cuiva și a închis telefonul. CCA cere plângerea oficialului european Dragoș Vicol, noul președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) a declarat pentru API că nu cunoaşte despre acest incident mediatic în care au fost distorsionate declaraţiile eurodeputatului și că ar fi bine ca Michał Boni să expedieze o plângere și în adresa CCA. Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informaţiei false şi tendenţioase STOP FALS!, desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia Telejurnaliştilor Independenţi din Moldova (ATVJI).

