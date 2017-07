Exemplu de consolidare a comunității la Florițoaia Veche



Localitatea Florițoaia Veche este printre puținele din raionul Ungheni care se bucură de una dintre cele mai frumoase biserici, care datează cu anul 1890, construită de către boierul Dumitru Cuțîlu, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”. Este o biserică cu o frumoasă pagină de istorie, pe care au scris-o localnicii pe parcursul anilor.

Recent, aici a avut loc un eveniment deosebit, prilejuit de sfințirea unei trapeze și a unei răstigniri construite în ograda bisericii. Rânduiala de sfințire a fost oficiată după Sfânta Liturghie arhierească care a fost slujită de către un sobor impresionant de preoți și diaconi alături de Înalt Preasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. La eveniment au participat președinta raionului, Ludmila Guzun, consilierul municipal, Ion Țîțu, primarul comunei Sergiu Mărgărint, consilieri locali, enoriași care au donat sume importante de bani pentru efectuarea lucrărilor respective.

Cei care au participat la sărbătoare au avut frumoasa ocazie de a se convinge și a vedea încă odată stadiul avansat al lucrurilor bune, care s-au petrecut în ultimii ani în această biserică, la insistența și buna conducere a parohului Adrian Agapi, consilier mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei. Pentru toți cei care au venit la sărbătoare, enoriașii parohiei au organizat o masă frățească.

Dorim ca insistența și curajul sătenilor de a schimba localitatea spre bine să nu se epuizeze, că doar prin consolidare și unire se pot obține și realiza proiecte de succes.

