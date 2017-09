Expoziție „Din poezie, imagine”



Poeziile unei unghenence au ajuns să fie expuse la Brașov, România. Cum și de ce au ajuns poeziile Ioanei Isac să fie muză pentru o pictoriță brașoveancă aflați în ziarul ”UNGHIUL” de la 15.09.2017.

