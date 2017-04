Expoziție pascală la Casa Limbii Române



Tweet



Tweet

Casa Limbii Române „Mihai Eminescu”, Ungheni a îmbrăcat haine de sărbătoare. Atmosfera Sfintelor sărbători pascale predomină în fiecare colțișor, pentru că poartă bijuterii meșterite de mâini dibace ale copiilor și părinților lor.

Elevii de la instituțiile de învățământ școlare și preșcolare din oraș au venit cu compoziții pascale pentru a constitui o expoziție minunată cu spirit pascal. Acestea sunt: liceele „Alecsandr Pușkin”, „Ion Creangă”, „Mihai Eminescu”, „Vasile Alecsandri”, „Gheorghe Asachi”, școala primară „Spiridon Vangheli”, Gimnaziul „Dimitrie Cantemir”, or. Cornești, grădinițele „Tereza Sobolevschi”, „Guguță”, „Steluța”, „Licurici”.

Rodica Toma, directoarea Casei Limbii Române a spus că lucrările sunt pe cât de diferite, pe atât de minunate și inedite. Un loc aparte în expoziție l-au ocupat icoanele brodate pe pânză de Maria Fanariuc, Cătălina Ghidic, Andreea Saculțanu- eleve la liceele „Ion Creangă”,

Natalia Vacariuc, Daria Comanac, Svetlana Balan, Daria Lebedeva, Daria Belîi- eleve la liceul „Alecsandr Pușkin”, Anastasia Eremeico, Felicia Balica, Cătălina Brăguță, Mădălina Gheceanu- eleve la gimnaziul „Dimitrie Cantemir”, Eleonora Fustei, Raisa Ucusov- educatoare la grădinița „Guguță”, Larisa Moraru, educatoare, grădinița „Tereza Sobolevschi”.

Primii vizitatori, dar și participanți au fost elevii clasei a II-a, liceul „Mihai Eminescu”. La fel, expoziția a fost vizitată și de copiii de la grădinițe, care au admirat minunatele lucrări, s-au inspirat pentru a confecționa și a prezenta la expoziția următoare lucrările lor. După o evaluare minuțioasă împreună cu președintele, Sectorului Eparhial Relații Culturale, Episcopia de Ungheni și Nisporeni, protoiereul Ștefan Rîmbu, au fost menționate compozițiile de la grădinița „Tereza Sobolevschi”, liceele „Alecsandr Pușkin”, „Vasile Alecsandri”, „Mihai Eminescu”, lucrările Larisei Moraru, Eleonorei Fustei, Mariei Fanariuc, Andreei Saculțanu, Feliciei Balica.

You can leave a response , or trackback from your own site.