Săptămâna trecută, câteva portaluri de ştiri au difuzat o ştire potrivit căreia, în şedinţa de joi, 8 iunie 2017, Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) le-ar fi interzis posturilor de televiziune locale să mediatizeze filmul prezentat de Renato Usatîi, liderul „Partidul Nostru”, în care se afirmă că mai mulţi reprezentaţi ai instituţiilor de stat ar fi implicaţi în scheme de răfuială politică. Reprezentanţii CCA neagă informaţia apărută în presă și afirmă că la acea ședință nu s-a discutat acest subiect, iar ca dovadă este înregistrarea video a şedinţei. În ştirea intitulată „КСТР запретил показывать фильм-разоблачение о преступлениях прокуроров в интересах Плахотнюка” (în traducere: „CCA a interzis difuzarea unui film-demascare a crimelor comise de procurori în interesul lui Plahotniuc”), portalul Omg.md a menţionat că „recomandarea” ar fi fost făcută de CCA posturilor TV locale: „Контролируемый олигархом Владимиром Плахотнюком Координационный совет по телерадиовещанию «рекомендовал» местным телеканалам не допускать в эфир представленный Ренато Усатым фильм…”. În articol nu sunt citaţi reprezentanţi ai CCA sau ai radiodifuzorilor locali. Ştirea a fost preluată integral, cu același titlu, de portalul Moldnews.md , unele agregatoare de ştiri, dar și de Jurnal.md . Ulterior însă Jurnal.md a șters această informație. Nicolae Damaschin, membru al CCA, care a participat la şedinţa Consiliului din 8 iunie, susține că informația este falsă și o califică drept o aberaţie. „Rog autorul articolului (care nu este semnat) să vizualizeze, cu atenţie, ședința CCA și să indice unde și cine a invocat această „recomandare”, a afirmat N. Damaschin. CCA a emis un comunicat în care solicită instituțiilor de presă care au publicat această informație falsă s-o dezmintă în cel mai apropiat timp, în caz contrar, CCA îşi rezervă dreptul de a acționa aceste instituții media în judecată. Contactat de Asociaţia Presei Independente (API) pentru a afla din ce surse s-a informat autorul ştirii, atâta timp cât din înregistrarea şedinţei CCA din 8 iunie este clar că nu a fost abordat acest subiect, Alexandr Petkov, directorul agenţiei de presă „OMEGA” a menţionat că informaţia din ştirea publicată de Omg.md este veridică. „Reprezentanţii posturilor locale, prezenţi la şedinţă, au afirmat, fără echivoc că au primit acea recomandare”, a menţionat A. Petkov, dar nu a dorit să dea numele unor patroni de presă locală care ar putea confirma acest lucru, motivând că aceştia „s-ar teme”. Declaraţia lui Petkov este dezmintiţă de Ludmila Topal, directoarea executivă a postului TV „Canal Regional” care întruneşte mai multe posturi TV locale şi care de asemenea a fost prezentă la şedinţa CCA. Ea a specificat că nici înainte, nici în timpul sau după şedinţa CCA nu s-a discutat această temă cu reprezentanţii radiodifuzorilor locali, care au fost invitați la ședință să discute un alt subiect. Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informaţiei false şi tendenţioase STOP FALS!, desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia Telejurnaliştilor Independenţi din Moldova (ATVJI).



