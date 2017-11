FALS: Dorin Chirtoacă mărturiseşte că s-ar fi infectat de o boală venerică de la o rudă



În mediul online au apărut câteva imagini în care apare primarul suspendat al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, cu o rană extinsă pe obraz, gât și ureche, însoțite de comentarii că aceasta ar fi dovada unei boli venerice. Primarul a venit cu o explicație, spunând că fotografiile au o vechime de doi ani și că arsura i-a fost cauzată de apa fierbinte. „M-am fript reparând robinetul de la boiler al unei rude”, a explicat Dorin Chirtoacă, iar site-ul Bloknot-moldova.md a tritrat: „Киртоакэ признался, что заразился от родственника венерической болезнью/ Chirtoacă a recunoscut că s-a infectat cu o boală venerică de la o rudă”. Acest site a difuzat o ştire falsă, traducând intenţionat greşit afirmaţiile primarului suspendat, cu scopul de a-l discredita. Linkul la informaţia falsă a fost preluat de unele agregatoare de ştiri: Ştirinonstop.md, News.yam.md. La 8 noiembrie Dorin Chirtoacă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj pe care îl reproducem parțial: „Astăzi, 8 noiembrie, de ziua mamei mele, au fost răspândite pe internet minciuni aberante, precum ca aș fi fost tratat de boli cu transmitere sexuală și drept “dovadă” puse poze cu … fața friptă. Da, m-am fript în 2015, dar nu de boli, ci reparând robinetul de la boiler al unei rude, o mătușă”. Primarul suspendat a sugerat că aceste poze au apărut după ce i-au fost sechestrate mai multe bunuri, inclusiv telefonul mobil, în cursul perchezițiilor efectuate în cadrul dosarului în care el este urmărit penal. În postare el acuză socialiștii că ar fi pus la care acest atac de imagine și pune întrebări procurorului anticorupție, responsabil de gestionarea bunurilor ridicate. A doua zi după apariția mesajului, site-ul Bloknot-moldova.md a publicat o știre, făcând trimitere la postarea primarului, doar că a făcut o traducere total neconformă cu textul și a omis unele pasaje. Totodată, autorii l-au etichetat pe Dorin Chirtoacă ca și ”condamnat”, deși nu există o decizie definitivă de judecată pe numele acestuia. Astfel, a rezultat un alt mesaj: ”Astăzi, 8 noiembrie, de ziua de naștere a mamei mele, au fost publicate și distribuite materiale care arată că am fost tratat de boli cu transmitere sexuală. Da, eram bolnav în 2015, dar m-am infectat din apa de la un cazan al uneia dintre rudele mele”, scrie acest site. În opinia expertei media, Viorica Zaharia, președinta Consiliului de Presă din Moldova, în acest caz a fost folosită o procedură de manipulare întâlnită des în presa autohtonă – distorsionarea mesajului tradus: ”Se mizează pe faptul că nu toți cititorii cunosc limba româna și că nu toți (poate chiar nimeni) vor căuta mesajul original ca să verifice dacă sursa anume așa a spus. Rezultatul – o știre falsă, care transmite un mesaj inventat și care trebuie dezmințită. Dacă aș fi în locul celui vizat, aș cere redacției să retragă știrea și să-și ceară scuze”. Acest site a mai distribuit anterior informații false, una dintre ele fiind un atac la adresa altui liberal, liderul PL Mihai Ghimpu, în care se spunea că politicianul investește două milioane de euro, ”câștigați din politică”, în achiziția unui hotel de patru stele din Poiana Brașov. Site-ul Bloknot-moldova.md a fost înregistrat în orașul Moscova din Federația Rusă, fiind parte a unei reţele de site-uri informaţionale “Блокнот”, creată de Oleg Paholkov, acţionarul principal al casei editoriale „Rus-media grup”. Potrivit portalului Who.is, site-ul Bloknot-moldova.md a fost creat în februarie 2015. Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informaţiei false şi tendenţioase STOP FALS!, desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia Telejurnaliştilor Independenţi din Moldova (ATVJI).

