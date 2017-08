FALS: Europa devine focarul hepatitei A



Tweet



Tweet

În această vară, unele instituţii mass-media din Federația Rusă au atenționat cetățenii ruși că în țările din Europa există riscul de a te infecta cu hepatita A, boală care ar fi răspândită mai frecvent de către homosexuali. Jurnaliştii ruşi au prezentat informaţia tendenţios, speculând că în Europa incidenţa cu hepatita A este direct proporţională cu gradul de toleranţă faţă de persoanele cu orientare sexuală netradiţională. În acelaşi timp, ei au evitat să prezinte incidența cu hepatita A (totalitatea de îmbolnăviri raportată la numărul de locuitori) în Federaţia Rusă, unde ea este mult mai mare în comparație cu Europa. La 22 iunie curent, postul de televiziune Rossia 24 a difuzat reportajul «Российским туристам рекомендовали привиться от гепатита А из-за геев» (în traducere: „Turiștilor ruși li se recomandă să se vaccineze împotriva Hepatitei A din cauza homosexualilor”), în care jurnalistul, cu trimitere la un comunicat al Rospotrebnadzor (Serviciul federal pentru supravegherea în domeniul protecției drepturilor consumatorilor și bunăstării populației), avertizează telespectatorii că sunt în pericol dacă merg în Europa. „Rospotrebnadzor a îndemnat turiștii ruși să se vaccineze împotriva hepatitei A. Este vorba de cei care merg în Europa, unde incidența cu hepatita A a crescut semnificativ, iar majoritatea îmbolnăvirilor sunt în rândul homosexualilor”, menționează jurnalistul. „Dacă e să judecăm după cifre, cu cât mai tolerantă este ţara faţă de homosexuali, cu atât mai multe cazuri de îmbolnăviri are”, mai spune el. În reportaj se afirmă că Hepatita A este mai răspândită în Spania, țară în care a fost organizat în acest an Festivalul mondial al comunității LGBT (în reportaj sunt prezentate imagini de la paradele comunității LGBT), dar și în statele europene care tolerează relațiile sexuale dintre persoanele de același sex: „Sub lovitură au nimerit și state precum Marea Britanie, Franța, Italia, Portugalia”. Pentru a confirma cele spuse, autorii reportajului au prezentat două hărţi: una cu incidenţa de hepatită A în Europa şi alta, cu nivelul toleranţei faţă de persoanele cu orientare sexuală netradiţională, concluzionând că „datele din ambele hărţi în mare măsură coincid”. Reportajul se încheie cu exclamaţia: „Cine și-ar fi putut imagina că Europa civilizată în mod subit va deveni focarul unei infecţii medievale?!”. În comunicatul emis de Rospotrebnadzor se face trimitere la datele Centrului European de Prevenire și Control a Bolilor (CEPCB) şi se afirmă că în 15 țări europene s-au înregistrat 1188 de cazuri de hepatita A timp de un an (iunie 2016-iunie 2017), iar cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Olanda, Marea Britanie și Spania. De fapt, datele oficiale prezentate de CEPCB indică o cifră puţin mai mică, şi anume 1173 de cazuri în cele 15 state europene. Un alt raport al CEPCB arată că, într-adevăr, cele mai multe cazuri au fost depistate în rândurilor bărbaților adulţi care au relații sexuale cu alţi bărbați. În Rusia sunt de 5,5 ori mai multe cazuri de hepatită A decât în cele 15 ţări europene Cele 15 țări incluse în raportul CEPCB sunt: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Elveția, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Slovenia și Spania. Potrivit site-ului Europa.eu , 12 din aceste state sunt membre UE și au o populație totală de peste 374,3 milioane de locuitori, iar statele non-membre UE (Norvegia, Elveția și Portugalia) au o populaţie totală de 22,4 milioane. Astfel, cele 15 state incluse în raportul CEPCB au o populație totală de 396,7 milioane. La numărul înregistrat de 1173 de cazuri cu hepatita A, incidenţa este de 0,3 cazuri la 100 mii populaţie. În acelaşi timp, datele statistice ale aceluiaşi serviciu federal Rospotrebnadzor arată că pe parcursul anului 2016, în Federația Rusă au fost înregistrate 6419 de cazuri cu hepatita A, raportate la o populație de 144,3 milioane, iar incidenţa a fost de 4,39 cazuri la 100 mii oameni. Așadar, pe parcursul unui an, în Federaţia Rusă s-au înregistrat de 5,5 ori mai multe cazuri de hepatită A decât în cele 15 ţări care au în total o populaţie de 2,7 ori mai mare decât Rusia. Aceste statistici nu au fost prezentate însă de jurnaliștii ruși atunci când au speculat că Europa devine „focarul unei infecţii medievale”. Avertismentul că cetățenii ruși s-ar putea infecta cu hepatita A de la homosexualii din Europa a fost mediatizat de mai multe portaluri din Federația Rusă, inclusiv Vedomosti.ru , Novayagazeta.ru , Newdaysnwes.ru etc., însă nicio sursă nu a prezentat situația privind îmbolnăvirile cu hepatita A în Federația Rusă. Notă: Hepatita A este considerată „boala mâinilor murdare”. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății , ea este strâns legată de nerespectarea igienei și de consumul apei și a alimentelor contaminate. De asemenea, virusul este transmis prin contact direct cu o persoană infectată. Pentru profilaxia hepatitei A, există un vaccin sigur și eficient. Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informației false şi tendențioase STOP FALS! , desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociația Telejurnaliştilor Independenţi din Moldova (ATVJI).

You can leave a response , or trackback from your own site.