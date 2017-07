Fals: În Donbas luptă soldați polonezi



La începutul lunii iulie curent, portalul rusesc News-front.info a publicat știrea „Разведка ЛНР зафиксировала польских наёмников на Донбассе” (în traducere ”Serviciile de spionaj din regiunea Lugansk au identificat mercenari polonezi în Donbas”) în care se afirmă că în Estul Ucrainei ar lupta soldați de origine poloneză. Nu au fost prezentate dovezi ale acestor afirmaţii, iar autoritățile poloneze neagă implicarea militarilor săi în operaţiuni militare în Ucraina. De la izbucnirea conflictului armat în Estul Ucrainei, unele instituţii mass-media din Federația Rusă publică cu regularitate informații precum că în regiune, de partea armatei ucrainene, ar lupta și militari din alte țări. De regulă, aceste informaţii prezintă doar punctul de vedere al autorităţilor separatiste, fără dovezi credibile şi fără oferirea dreptului la replică. În știrea publicată de portalul News-front.info, care anterior a mai publicat falsuri mediatice, este citat doar Andrei Marociko, reprezentantul oficial al aşa-zisei miliţii populare din regiunea separatistă. Acesta ar fi declarat presei că, într-o unitate militară din localitatea Kamîşin, au fost identificați până la 120 de soldați de origine poloneză. El afirmă că „în punctul de dislocare a fost identificat drapelul național al Republicii Polone, la fel discuţii în limba poloneză”. Știrea a fost preluată și de portalul Mexernews.ru . Polonia, însă, dezminte informația mediatizată de presa rusă. Astfel, Adam Lelonek, directorul Centrului de analiză a propagandei și dezinformării din Polonia , organizație care activează în domeniul identificării și contracarării propagandei, a declarat pentru Asociația Presei Independente (API) că legislația poloneză interzice mercenariatul. „Ministerul Apărării Naționale din Polonia a dezminţit că militarii polonezi care se află pe teritoriul Ucrainei ar participa la conflictele armate. Ei sunt acolo doar pentru instruiri”, a specificat sursa citată. „Munca unor jurnaliști ruși este similară cu activitatea ofițerilor de propagandă” Polonia a devenit o țintă mediatică pentru Federația Rusă, iar informația despre participarea soldaţilor polonezi în luptele cu separatiştii din Ucraina este un fals tipic promovat de jurnaliștii ruși, afirmă Adam Lelonek. „Presa rusă nu acționează ca mijloacele media independente în sensul occidental al cuvântului, pentru că presa nu este independentă, ci este controlată de stat. Deseori, jurnaliștii ruși nu raportează în mod obiectiv realitatea, prezintă doar un singur punct de vedere şi manipulează informaţia, munca lor fiind similară cu activitatea unor ofițeri de propagandă. Cea mai mare problemă este că au apărut diverse „agenții de informații” care produc știri false şi generează haos în spațiul informațional al multor țări. Din fericire, știrile false nu prea sunt „consumate” de cetățenii polonezi, deoarece nu cunosc limba rusă atât de bine. În schimb, în Ucraina, fluxul știrilor false venite din media rusească este mult mai mare, deoarece mulți cunosc limba”, a precizat A. Lelonek. Anterior, presa rusă a mai publicat informații că în Estul Ucrainei ar lupta soldați de alte naționalități. Astfel că, în aprilie curent, posturile de televiziune din Federația Rusă Zvezda , NTV , REN TV , dar și portaluri ca Pravda.ru , Ria.ru şi altele au mediatizat masiv informația că în regiunea Donbas ar lupta femei-lunetiste din Europa, instruite de militari americani și georgieni. Știrea se bazează doar pe declarația aceleiași surse, Andrei Marociko, fără să prezinte dovezi credibile ale acestor afirmaţii şi fără ca jurnaliştii să prezinte şi poziția părților acuzate. Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informației false şi tendențioase STOP FALS! , desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociația Telejurnaliştilor Independenţi din Moldova (ATVJI).

