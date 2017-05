FALS: Moldovenii cu dublă cetăţenie ar putea fi amendaţi



Recent, portalul Noi.md a publicat ştirea „ Moldovenii cu dublă cetăţenie ar putea fi amendaţi” , în care se menţionează că în legislaţia fiscală din România au fost introduse noi prevederi, potrivit cărora cetăţenii români care au venituri din afara ţării vor fi impozitaţi. Ulterior ştirea a fost preluată , cu acelaşi titlu, de portalul www.1news.md . Ştirea distorsionează adevărul, deoarece nu menţionează că sunt pasibili impozitării în statul vecin doar persoanele cu rezidenţă fiscală în România. Poate induce în eroare şi titlul generalizator, deoarece există mulţi moldoveni cu cetăţenia bulgară sau a altor state, însă textul se referă doar la o parte din cei care deţin cetăţenie română. Ştirea începe cu menţiunea că „cetăţenii români care câştigă bani în afara ţării şi cei care stau în România, dar au venituri din alte ţări trebuie să achite impozitul pe venit la fiscul de acolo”, în caz contrar vor plăti amenzi substanţiale, care ajung la 500 de lei româneşti (circa 2500 de lei MD). Ştirea face trimitere la „legislaţia fiscală” din România, fără a cita un act legislativ concret sau un expert: „legislaţia fiscală din România spune că persoanele fizice care au obţinut în 2016 venituri în afara ţării sunt obligate să le declare fiscului, pentru impozitare, până la 25 mai 2017”. În conţinutul ştirii sunt menţionate şi tipurile de venituri obţinute de contribuabilii români care sunt supuse impozitării, dar nu se spune esenţialul: care categorie de cetăţeni trebuie să plătească impozit pe venit în statul vecin. Sunt supuse impozitării doar persoanele cu rezidenţă fiscală în România Potrivit articolul 59 al Codului Fiscal din România , „persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România datorează impozit pe venitul obţinut din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României”. Codul Fiscal reglementează explicit că pentru persoanele care au reşedinţă dublă, în două ţări diferite, se aplică acordul privind evitarea dublei impozitări. Republica Moldova a încheiat o astfel de Convenţie cu România în anul 1997. În Codul Fiscal se mai menţionează că impozitul pe venit este oprit şi persoanelor nerezidente în România, doar dacă acestea au rezidenţă fiscală în ţara vecină. Astfel, dacă persoana locuieşte sau lucrează mai mult de jumătate de an în România, atunci rezidenţa fiscală este în ţara vecină. Conform Ordinului nr. 1099/2016 din 12 iulie 2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice , emis de Ministerul Finanţelor Publice din România, sunt rezidente fiscale în România persoanele fizice care au: domiciliul în România;

locuinţă permanentă în România care poate fi în proprietate sau închiriată, dar care rămâne oricând la dispoziţia acestuia şi a familiei sale;

centrul intereselor vitale amplasat în România;

persoana fizică este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat. Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informaţiei false şi tendenţioase STOP FALS! , desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia Telejurnaliştilor Independenţi din Moldova (ATVJI).

