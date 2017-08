FALS: ONG-urile și portalurile din Moldova sunt finanțate de NED pentru propagandă și partizanat politic



Tweet



Tweet

La 10 august curent, mai multe instituţii mass-media afiliate Partidului Socialiștilor din Moldova (Accent TV, Actualitati.md, KP.md) au tirajat informații false potrivit cărora, mai multe organizații neguvernamentale și portaluri informaționale din R. Moldova sunt finanțate de către o fundație din SUA (the National Endowment for Democracy / NED) pentru a lupta împotriva propagandei ruseşti şi a partidelor de stânga din Moldova. Deși sunt acuzate de spălare de bani și de partizanat politic, nicio organizație nu a fost contactată pentru a i se oferi dreptul la replică. ONG-urile vizate resping acuzațiile ce li se aduc.

Reportajul Accent TV întitulat „Grantul extern – garant al partizanatului politic? ”, începe cu afirmația: „Spălare de bani marca societății civile și mass-media independentă. Cei care zilnic ne conving despre așa-zisa influență negativă din Federația Rusă sunt sponsorizați direct de Fondul Internațional al Democrației al Statelor Unite ale Americii. Zeci de portaluri informaționale și organizații neguvernamentale ce își desfășoară activitatea în Republica Moldova, autoproclamate independente și mari luptătoare cu inamicul din Est pe granturi cu câteva zerouri americane au fost deconspirate de Președintele țării”. În știre se mai spune că pentru „aşa-zisă independenţă a organizaţiilor neguvernamentale din Moldova au fost cheltuiţi milioane de dolari SUA”, iar printre aceste organizaţii sunt menționate: RISE Moldova, Promo-LEX, Asociația Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi altele. Știre cu o singură poziție În reportaj sunt înserate opiniile a patru reprezentanți şi persoane afiliate PSRM: reacția pe rețelele de socializare a Preşedintelui Igor Dodon, cea a deputatului socialist Bogdan Țîrdea, a lui Valeriu Ostalep, director al Institutului de Studii Diplomatice, Politice și Securitate, și a lui Maxim Lebedinschi, consilierul lui Dodon în domeniul juridic şi al relaţiilor instituţionale – toți afirmând că organizațiile vizate îndeplinesc comenzi din străinătate şi sunt părtinitoare în activitatea lor. B. Țîrdea afirmă că în campania electorală aceste organizații au pledat împotriva PSRM, a bisericii și a lui Igor Dodon, susținând-o pe Maia Sandu. În articolul publicat pe site-ul Kp.md «Кому и сколько в Молдове платят за борьбу с российской пропагандой» (traducere: „Cine şi cu cât este plătit în Moldova pentru lupta cu propaganda rusească”), cu trimitere la acelaşi deputat socialist, se afirmă că ONG-urile şi instituţiile mass-media ar fi primit bani de la NED pentru lupta cu propaganda rusească. Aceeaşi informaţie a fost publicată şi de site-ul socialiştilor Actualitati.md . Dreptul la replică al ONG-urilor acuzate nu a fost solicitat de niciuna din aceste instituţii media. ONG-urile resping acuzațiile Iurie Sanduța, directorul executiv al Comunității de jurnaliști și activiști civici RISE Moldova, confirmă că nu a fost contactat de jurnaliștii care au realizat aceste reportaje, specificând că niciun finanțator nu le dictează politica editorială, iar granturile primite sunt gestionate transparent: „Activitatea noastră și informația financiară este detaliată în rapoartele anuale publicate pe site-ul organizației. Referitor la suportul financiar de la NED – acesta reprezintă partea de co-finanțare a unui grant oferit de către Delegația Uniunii Europene în Moldova pentru proiectul „Quality Journalism for Democracy”. Mai exact, cu sprijinul financiar de la NED, am reușit să lansăm, în acest an, departamentul de investigații video”. Pavel Postică, director de programe la Asociația Promo LEX, de asemenea a respins acuzaţiile de partizanat politic şi a declarat că jurnaliştii nu au solicitat opinia organizaţiei faţă de aceste acuzaţii, iar toată informația privind finanțările Promo LEX este afișată pe pagina web a organizaţiei. Nadine Gogu, directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI), a specificat că banii oferiți de NED nu au fost destinați pentru lupta cu propaganda rusă, aşa cum au afirmat aceste surse media, ci pentru instruirea jurnaliștilor în cadrul Școlii de Studii Avansate în Jurnalism. La fel şi Serghei Neicovcen, directorul executiv al Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT, a precizat că informația este una falsă, or activitățile finanțate de NED au fost destinate doar pentru educația civică în campania electorală 2016. Petru Macovei, directorul executiv al Asociația Presei Independente (API), dezminte informaţiile că API ar fi beneficiat de bani de la NED pentru activităţi împotriva propagandei ruseşti. „Îmi pare rău că Preşedintele Igor Dodon şi deputatul PSRM Bogdan Ţîrdea se ocupă de tirajarea unor falsuri. Regret faptul că unele instituţii media au făcut acelaşi lurcu, fără măcar să ne contacteze pentru a verifica informaţiile din mai multe surse independente una de alta, aşa cum procedează jurnaliştii adevăraţi. În anul 2016, API într-adevăr a beneficiat de două proiecte finanţate de NED, lucru care este afişat pe pagina web a acestei fundaţii: un grant pentru monitorizarea comportamentului mass-mediei în campania electorală 2016 şi altul pentru informarea moldovenilor despre asistenţa străină pentru modernizarea ţării noastre. Iar activităţile împotriva propagandei, nu doar ruseşti, ci şi a falsurilor locale (de tipul minciunii despre care vorbim acum) sunt finanţate de alţi donatori, aceste activităţi vor fi continuate, iar granturile sunt oferite transparent, în cadrul unor concursuri la care sunt liberi să participe toţi doritorii”, a conchis Petru Macovei. Autoarea reportajului: „Eu nu puteam să sun o sută de organizații…” Ludmila Apostol, autoarea reportajului de la Accent TV, confirmă că nu a contactat organizaţiile vizate direct în reportaj. „Eu nu puteam să sun o sută de organizații. În acest caz, dacă vreți, pot să mai fac un material aparte în care să pun mai multe reacții. Eu am avut mai multe surse în reportaj”, a specificat ea, cu toate că nu a contactat nici măcar una din organizaţiile vizate direct. Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informației false şi tendențioase STOP FALS! , desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociația Telejurnaliştilor Independenţi din Moldova (ATVJI).

You can leave a response , or trackback from your own site.