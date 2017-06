FALS: Peste zece mii de persoane au participat la mitingul din 11 iunie de la Cahul



Tweet



Tweet

Duminică, 11 iunie curent, Publika TV a difuzat mai multe ştiri în care a menţionat că la mitingul de susţinere a schimbării sistemului electoral prin intermediul votului mixt, desfăşurat în Piaţa Horelor din oraşul Cahul, au participat peste zece mii de persoane. Autorităţile publice locale din Cahul afirmă însă că în acea piață nu încap zece mii de oameni, iar la miting au participat circa cinci mii de persoane. Mitinguri de susţinere a votului mixt au fost organizate în trei oraşe din ţară: Edineţ, Ialoveni şi Cahul, iar Publika TV a organizat transmisiuni în direct din toate cele trei oraşe. La ora 13.00, pe site-ul Publika.md a apărut o ştire cu titlul: „ Zece mii de oameni la Cahul: „Este nevoie de o schimbare în Moldova” , în care autorul afirmă că: „Peste 10 mii de persoane care susţin votul mixt s-au adunat în sudul ţării, în oraşul Cahul. Acolo participă şi preşedinţi de raioane, primari, oameni de cultură, dar şi simpli cetăţeni adunaţi din mai multe raioane din sudul ţării”. Nu a fost citată nici o sursă care ar confirma numărul participanţilor la mitingul de la Cahul. Aceeaşi informaţie a fost mediatizată intens de Prime TV , Canal 2 , Canal 3 , dar şi de portalurile Moldova24.info , Zugo.md , Curentul.md . În Piaţa Horelor din Cahul nu încap zece mii de oameni Autorităţile locale din Cahul neagă însă că la eveniment au fost „peste zece mii de persoane”, iar asta pentru că Piaţa Horelor, locul unde s-a desfăşurat manifestaţia, nu are o capacitate atât de mare. Potrivit Primăriei oraşului, suprafaţa Pieţei Horelor este de 1400 metri pătraţi cu tot cu scenă, însă pe un metru pătrat pot sta, liber, doi oameni. Dacă este închis şi drumul între Piaţa Horelor şi Liceul Teoretic „Ion Creangă”, atunci suprafaţa acestui loc creşte până la 4 mii m.p. „Erau cel mult cinci mii de persoane atunci când am fost eu la eveniment, însă peste zece mii de persoane nu au cum să încapă în acel loc. Chiar dacă s-ar lua câte unul în braţe, tot nu se ajunge la acest număr”, a menţionat primarul oraşului Cahul, Nicolae Dandiş, pentru Asociaţia Presei Independente (API). Manifestația de la Cahul a fost transmisă de portalul Privesc.eu. Din înregistrarea întregului miting, se vede că oamenii prezenți la eveniment nu stau înghesuiți. Imediat după ce reporterul Publika TV şi-a încheiat transmisiunea live, în jurul orei 13.00, reportera API l-a contactat pe şeful Inspectoratului de poliţie Cahul, Iurii Briceag, pentru a preciza care este de fapt numărul persoanelor prezente la manifestaţia organizată în Piaţa Horelor. Acesta a specificat că, până la acel moment, instituţia pe care o conduce nu deţine această informaţie, şi poate să confirme că până la amiază în municipiul Cahul intrase circa 9 mii de persoane, dar nu există o evidenţă unde anume s-au dus aceştia: la piaţă, la rude, la manifestaţie etc. La sfârşitul zilei însă, Inspectoratul General al Poliţiei a emis un comunicat , în care a anunţat că la evenimentul de la Cahul au participat şapte mii de persoane. Pentru a afla de ce au anunţat că la Cahul au fost prezente la miting peste zece mii de persoane, dacă primăria şi poliţia oferă alte date, API a expediat două solicitări de informaţie pe adresa de e-mail indicată pe pagina web Publika.md, dar şi pe pagina de Facebook a acestei instituţii media, însă nu am primit niciun răspuns. Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informaţiei false şi tendenţioase STOP FALS! , desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia Telejurnaliştilor Independenţi din Moldova (ATVJI).

You can leave a response , or trackback from your own site.