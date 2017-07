Fals: Traian Băsescu a declarat că Maia Sandu ”a coborât la nivelul” lui Andrei Năstase



Recent, site-ul Presaindependenta.wordpress.com (site creat în aprilie 2017 care nu indică cine sunt proprietarii și echipa redacțională, iar conținutul este distribuit în rețelele sociale de pe conturi false) a publicat o știre în care se afirmă că fostul președinte al României, Traian Băsescu, ar fi declarat pentru postul de televiziune TVR Moldova că lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, ar fi ”coborât la nivelul lui Andrei Năstase”, iar acțiunile sale s-au rezumat la niște declarații populiste. Traian Băsescu neagă informațiile mediatizate de acest site și afirmă că acestea sunt ”niște minciuni ruso-dodoniste”. În știrea intitulată: ”Băsescu: Regret s-o spun, dar Maia Sandu a coborât la nivelul lui Năstase!” autorul susține că fostul președinte al României, ”cel care a sprijinit-o pe Maia Sandu în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2016, se arată acum dezamăgit de lidera PAS. ”Regret s-o spun, dar Maia Sandu a coborât la nivelul lui Năstase! Voi nu vedeți unde a ajuns? La alegerile de anul trecut, Maia Sandu a fost votată de jumate de milion de basarabeni, iar la protestul din 20 iulie 2017, din fața Parlamentului, câtă lume s-a adunat? Nici două mii de suflete. Asta se cheamă „pozor”, în limbajul moldovenist”, a declarat Băsescu la TVR Moldova”, este menționat în știrea publicată de acest portal. Traian Băsescu: ”Minciuni ruso-dodoniste” Traian Băsescu a declarat pentru Asociația Presei Independente (API) că nu a făcut astfel de afirmații nici în presă, dar nici în alte circumstanțe. ”Eu nu am spus niciodată așa ceva. Sunt niște minciuni ruso-dodoniste, care vor să lovească în mine, dar și în Maia Sandu și Andrei Năstase”, a precizat fostul președinte al României. Liviu Fetter, directorul TVR Moldova regretă că postul de televiziune pe care îl conduce a fost implicat în acest joc al dezinformării. ”Cred că au făcut legătura că Traian Băsescu a fost președintele României, iar TVR Moldova este un canal al Societății Române de Radiodifuziune. Altă explicație nu văd”, a spus Liviu Fetter. Portalul Presaindependenta.wordpress.com nu are publicat nici un număr de telefon la care poate fi contactată redacția, iar informațiile publicate nu sunt semnate de autori. API a contactat redacția portalului pe pagina din rețeaua Facebook, însă nu a primit nici un răspuns. Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informației false şi tendențioase STOP FALS! , desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociația Telejurnaliştilor Independenţi din Moldova (ATVJI).

