FALS: USAID a expediat o scrisoare deputatului democrat Serghei Sîrbu



Zilele trecute, pe portalul Aif.md, site-ul publicației de limbă rusă «Аргументы и факты в Молдове», a apărut o știre intitulată ”США открыто инструктируют молдавских демократов, что делать с русскоязычными СМИ в Молдове” (în traducere: „SUA îi instruieşte în mod deschis pe democrații moldoveni ce să facă cu mass-media de limba rusă în Moldova”), în care se afirmă că deputatul democrat Serghei Sîrbu ar fi primit o scrisoare de la Agenția pentru Dezvoltare Internațională a SUA (USAID), prin care agenţia americană îşi declara îngrijorarea față de extinderea în Moldova a informațiilor din mass-media rusească, periculoase pentru cetățenii moldoveni. Informația a fost preluată și de portalul Actualitati.md , de alte resurse de ştiri, însă în niciunul din materiale nu a fost solicitată opinia părților vizate. Atât deputatul Serghei Sîrbu, cât și USAID Moldova afirmă că informația apărută în presă este falsă. În știrea Aif.md, cu trimitere la o scrisoare publicată în reţelele de socializare, expediată lui Serghei Sîrbu, vicepreşedintele Partidului Democrat, se spune că USAID le-ar fi reproșat democraților că investiţiile americane în democratizarea Republicii Moldova nu se soldează cu rezultatele scontate. „Vorbind direct, abordarea voastră în rezolvarea problemelor nu este rezonabilă și eficientă. Experții noștri au stabilit că informațiile din mass-media de limbă rusă din Rusia, distribuite și pe rețelele sociale, devin din ce în ce mai populare în rândul persoanelor din Moldova, ceea ce reprezintă o amenințare pentru dezvoltarea unei societăți democratice durabile, care vizează consolidarea relațiilor cu Occidentul. Vă recomandăm insistent să se acorde o atenție aproape de cele mai importante aspecte ale războiului informațional, în special identificarea mass-media de limbă rusă, precum și a grupurilor și comunităților în rețelele sociale care operează în Moldova, încercând să denatureze adevărul (în traducere)”, se spune în scrisoarea publicată în reţelele de socializare pe foaia cu antet a USAID. „Scrisoarea” conține greșeli stilistice care nu sunt specifice limbii engleze și greșeli de punctuație. Redacţia Aif.md nu a solicitat nici opinia PDM, nici cea a USAID care sunt vizaţi direct în ştire, menţionând doar că aceştia „nu au comentat prezența acelei scrisori pe rețelele de socializare”. Deputatul Sîrbu: ”Este o farsă ordinară” Deputatul Serghei Sîrbu a infirmat informația apărută și a declarat pentru Asociația Presei Independente (API) că „aceasta este o farsă ordinară, iar o astfel de scrisoare nu am primit niciodată”. O declaraţie în acest sens deputatul a publicat şi pe pagina sa de Facebook . Reprezentanţa USAID din Moldova de asemenea neagă informația mediatizată. ”Scrisoarea la care se face referință e un fals” este menționat pe pagina de socializare a acestei agenţii . Scrisoare promovată de un utilizator ”îndrăgostit de Rusia” Scrisoarea la care face trimitere Aif.md a fost preluată de la un utilizator de cont în reţeaua Twitter cu numele ” Уругвайская разведка” , pe profilul căruia sunt inserate mesaje pro-Rusia şi are sloganul: ”Влюблен в Россию… Из Уругвая” (în traducere: „Îndrăgostit de Rusia… Din Uruguay”). API a solicitat portalului Aif.md să explice de ce nu a cerut opinia părţilor vizate înainte de publicare. Redactora portalului, Natalia Zelinskaia, a precizat că juriștii companiei PP Exclusiv Media SRL, care editează portalul AiF.md, pregătesc un răspuns, însă răspunsul nu a mai fost expediat către API. Precizăm că Exclusiv Media SRL este compania deputatului socialist Corneliu Furculiţă şi deţine mai multe proprietăţi în domeniul mass-media. Știre falsă mediatizată fără documentare suplimentară Nu a solicitat opinia părților vizate nici redacția portalului Actualitati.md, care a preluat integral știrea de la Aif.md fără a o documenta suplimentar. Menţionăm că Actualitati.md, de asemenea, este un portal care promovează intens poziţia Partidului Socialiştilor din Republica Moldova şi a Preşedintelui Igor Dodon. La finalul știrii, redactorii au precizat că „așteaptă reacția oficială a organizației pentru a confirma sau infirma existența unei astfel de scrisori”, cu toate că normele deontologice îl obligă pe jurnalist ”să prezinte informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor”, iar informaţia trebuie să fie verificată înainte de publicare. Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova mai prevede că ”jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect”, ceea ce nu au făcut redacțiile portalurilor care au publicat ştirea falsă. Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informației false şi tendențioase STOP FALS! , desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociația Telejurnaliştilor Independenţi din Moldova (ATVJI).

