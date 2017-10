Fântâna nimănui, o problemă pentru locatari



De mai bine de doi ani o fântână de canalizare stă fără capac. Partea cea mai gravă era faptul că aceasta se afla exact unde a fost amenajat un loc de joacă pentru copiii care locuiesc pe strada Alexandru cel Bun 32 din municipiul Ungheni. Dacă la început părinții s-au revoltat, au depus plângeri și cereri, după ce au văzut că nimeni nu face nimic, au renunțat. Chiar și pentru copii devenise ceva normal. De fiecare dată când scăpau mingea acolo, cel mai mare dintre ei sărea în fântâna de peste 3 metri și o scotea. Dacă cei mai mari se puteau proteja singuri, pentru cei mici reprezenta un adevărat pericol, de asta părinții nu-i scăpau din ochi nici măcar pentru o clipă. Ala Voitenco, una din locatarii blocului și mamă a unui copil de 3 anișori, ne-a spus că de fiecare dată când micuțul ei se apropia de gaura cu pricina, i se oprea inima în loc. Deși s-au adresat primăriei și altor responsabili, toți au dat din cap și nimeni nu a făcut nimic.

Pentru a afla cine este proprietarul gropii respective, am contactat serviciile care dețin în raza orașului astfel de fântâni de canalizare. Directorul Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Ungheni, Petru Scutaru, ne-a precizat că fântânile de canalizare ale întreprinderii sunt acoperite cu capace de fier și în cel mai rău caz din tinichea. Totodată, dânsul cunoștea că fântâna cu pricina fusese cândva acoperită cu o placă de beton, ca și celelalte două din apropiere. Cu toate acestea, Scutaru ne-a asigurat că va merge în teritoriu pentru a examina.

Tot în același timp l-am contactat și pe directorul SA „Comgaz-Plus”, Iurie Marcoci, care ne-a spus că întreprinderea nu ar avea asemenea fântâni, ei nu au decât trasee ale conductelor termice. Cu toate acestea, și dânsul ne-a asigurat că o echipă se va deplasa la adresa respectivă.

La scurt timp de la intervenția noastră către cele două servicii, Petru Scutaru ne-a contactat din nou pentru a ne asigura că fântâna fără capac nu este a lor. Dânsul ne-a mai spus că la fața locului au ajuns și cei de la SA „Comgaz-Plus”, care deja au început lucrările de restabilire a capacului. Directorul întreprinderii respective, Iurie Marcoci, nu ne-a mai contactat pentru a confirma acest lucru.

Trecând peste acestea, suntem totuși satisfăcuți că problema a fost rezolvată, iar fântâna fără stăpân și-a găsit în sfârșit capacul. Totodată, suntem de părere că astfel de lucruri mărunte nu ar avea nevoie de câțiva ani pentru a-și găsi rezolvarea.

