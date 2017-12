Fapte bune înainte de sărbători



HÂRCEȘTI: În prag de sfintele sărbători de iarnă elevii Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Ungheni au strâns, mână de la mână, jucării, rechizite, hăinuțe și produse alimentare pentru a le oferi unei grădinițe din zona Culei. Coordonați de directoarea educativă Maria Buruiană, elevii au dorit să se implice în acte de voluntariat nu doar în săptămâna dedicată acestei mișcări. Potrivit acestora, voluntariatul se practică oricând, nu-i poți da un termen. Ei au dorit să treacă peste această limită și au colectat tot ce au găsit pe acasă știind că le va fi de folos micuților de la grădinița din satul Hârcești. Astfel, în câteva zile, au reușit să adune saci cu jucării, rechizite și hăinuțe, care vor ajunge și în casele acelor copii defavorizați.

Potrivit Mariei Buruiană, au mers anume către această instituție, deoarece satele din zona Culei au fost întotdeauna mai defavorizate. Dacă în localitățile mai apropiate orașului se intervine de mai multe ori, acolo ajutoarele nici nu mai ajung. Deși gestul lor este unul impresionant, ei nu și-au dorit să iasă în evidență, astfel jucăriile vor fi ridicate de la liceu de către primarul comunei, Vasile Bodrug, care le va distribui personal micuților de la grădiniță.

Pentru elevii liceului nu este prima experiență de acest gen. Anul trecut ei au adunat jucării, rechizite și hăinuțe pentru o familie cu 5 copii din Florițoaia Veche, precum și pentru grădinița din Teșcureni.

