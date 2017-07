Fără acoperiș, din sărăcie



O noapte agitată au avut locatarii blocului cu 5 etaje de pe strada Burebista 43 din cartierul Dănuțeni al municipiului Ungheni. Vântul puternic care a durat câteva minute în seara zilei de vineri, 23 iunie, le-a smuls acoperișul casei și l-a aruncat în stradă. Locatarii au intrat în panică, alertând și pompierii. Cei din urmă, deplasați la fața locului împreună cu specialiștii din cadrul Primăriei Ungheni, au putut doar constata pagubele.

Din spusele viceprimarului Cristofor Codreanu, încă nu au fost făcute calculele precise ale pagubelor suportate de locatari (la situația din 24 iunie), dar ar fi nevoie de 240 de foi de ardezie și lemn, în jur de 2 mii de lei. Acoperișul a fost reparat din banii locatarilor cu 10 ani în urmă, iar specialiștii din cadrul Direcției Situații Excepționale spun că incidentul a avut loc din cauza nerespectării cerințelor la efectuarea lucrărilor de construcție, mai ales că nu a existat nicio echipă specializată, niciun responsabil tehnic. „Totul e din cauza sărăciei”, a fost verdictul consilierilor, care au discutat aprins pe marginea acestui subiect la ultima ședință a Consiliului Municipal.

S-a decis ca din Fondul de rezervă al primăriei să se aloce suma de 50 de mii de lei, dintre care 10 mii de lei să fie folosite pentru întocmirea unei schițe de proiect. Totodată se dorește și angajarea unui responsabil tehnic, care va monitoriza corectitudinea respectării standardelor în construcție. Și dacă anterior aceste lucrări nu erau executate de o firmă licențiată, atunci de acum încolo se va cere ca lucrările de reparație ale acoperișurilor la casele cu multe etaje să fie executate de un agent economic din domeniu. Și de data aceasta locatarii trebuie să vină cu un suport material pentru ca până la sfârșitul verii să aibă acoperiș deasupra capului.

Din informațiile șefului Direcției Situații Excepționale Ungheni, Oleg Blișceac, la ședința extraordinară a Comisiei pentru situații excepționale a raionului, în urma furtunii au fost afectate și acoperișurile clădirilor instituțiilor de învățamânt, precum și al gospodăriilor individuale. Din cauza căderilor de copaci și crengi o mulțime de cabluri electrice au fost rupte, o parte din localități fiind deconectate de la curentul electric. Cele mai afectate localități au fost: or. Ungheni, Buciumeni, Bușila, Bumbăta, Alexeevca, Teșcureni, Negurenii Vechi, Boghenii Noi. În satul Gherman au fost distruse parțial serele di câteva gospodării țărănești.

Membrii celulei de criză, care s-au deplasat în localitățile afectate, au estimat și au stabilit necesarul de foi de ardezie.

