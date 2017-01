Fără apă e rău de tot



Tweet



Tweet

Strămoşilor noştri le era mai uşor. Ei nu ştiau ce înseamnă un apeduct, nu depindea de ei, spre deosebire de mulţi din ziua de azi. Oamenii contemporani se prăpădesc dacă rămân, pe neaşteptate, fără lumină, apă sau gaz. Gata. Viaţa stă pe loc. Iată că şi viaţa locuitorilor satului Cioropcani s-a oprit atunci când „a stat pe loc” apeductul.

Lumea zice ca nu este apă nu numai în case, ci şi la grădiniţe, cei din Stolniceni chiar i-ar ruga pe părinţi să aducă apă în recipiente mari. În plus, sunt puţine fântâni. Dar ce s-a făcut cu ele? Doar mai înainte satul trăise fără apeduct. Deci ce-i cu apa în acest sat? A îngheţat în ţevi?

Conducătorul asociaţiei „Apă-Gaz”, care se ocupă de deservirea apeductului şi livrarea apei celor peste 150 de consumatori din comună, Fiodor Friptuleac, a explicat că, din anumite împrejurări, aici au avut loc trei avarii concomitent, pe una dintre care el a numit-o „diversiune” căci într-un loc furtunul a fost tăiat. În plus, au lichidat breşa într-o fântână arteziană şi pe 13 ianuarie circa 70% dintre consumatori aveau apă, mai rămăsese să aprovizioneze 20 de consumatori în Cioropcanii Vechi şi 15 în mahalaua numită Focşani. E mai dificil cu breşa de lângă baia veche, unde e nevoie de un excavator pentru a săpa 10 metri, dar din cauza gerurilor e greu de înfăptuit. Iată atunci va fi soluţionată chestiunea privind aprovizionarea cu apă a grădiniţei din Stolniceni.

Despre faptul că mulţi ungheneni la sărbătorile de Crăciuni nu au avut apă din cauza gerului, ziarul a scris, însă şase locatari din casa de pe strada Decebal 20 au fost nevoiţi să se lipsească de apă câteva zile, deoarece problema privind livrarea ei a apărut într-un apartament, al cărui stăpân e plecat în Italia. Vecinii nu ştiau cine are grijă de locuinţă. Specialiştii de la ÎM „Apă-Canal” nu au putut lichida defecţiunea, cum a spus Natalia Borş, inginer-şef la întreprindere, ei sunt datori să se ocupe de reparaţie, dar nu să caute cheile de la apartamente. Ce-i de făcut în asemenea cazuri, când proprietarul apartamentului în care se întâmplă ceva se află peste hotare, ea nu ştie, nici legea nu prevede aşa situaţii.

Cristofor Codreanu, viceprimar de Ungheni, spune că în trecut, pentru a nimeri în apartamentele încuiate care erau de stat, se creau comisii din care făceau parte un specialist, lucrători ai poliţiei, primăriei, vecini. Asociaţia de locatari trebuia să pună la loc lacătul deteriorat. Iar acum apartamentele sunt proprietate privată, prin urmare, locatarii, asociaţiile proprietarilor de locuinţe privatizate trebuie să-i caute pe cei cui au fost lăsate cheile de la apartamente, cu atât mai mult cu cât în acest caz cineva ia facturile pentru servicii. De menţionat că problema s-a soluţionat şi locatarii au mulţumit redacţiei pentru intervenţie. Dar chestiunea rămâne deschisă. Atât timp cât nu va fi adoptată o lege referitoare la apartamentele pustii, ale căror proprietari se află peste hotare, trăiesc în case la sol în satele raionului sau în Ungheni, locatarii blocurilor de apartamente vor fi nevoiţi să fie ostaticii unor situaţii asemănătoare. Poate ar trebui cel puţin să fie obligaţi proprietarii de locuinţe, care nu trăiesc în ele, să comunice vecinilor telefoanele, adresele unde se păstrează cheile de la apartamente. Dar ne-am abătut de la temă.

Au probleme privind aprovizionarea cu apă şi locuitorii satului Floriţoaia Veche. Ei se indignează, cică, plătesc la timp, dar apă nu au. Primarul comunei, Sergiu Mărgărint, a menţionat că îi este incomod să privească în ochii oamenii, dar aşa s-a întâmplat. În cadrul proiectului de aprovizionare cu apă a 12 localităţi, despre care s-a vorbit de atâtea ori, apa deocamdată sunt nevoiţi să o cumpere de la agenţia „Apele Moldovei”, iar acest serviciu e prevăzut numai pentru condiţii climaterice favorabile, fără temperaturi joase. În situaţia creată, cu regret, vor trebui o lună-lună şi jumătate să aştepte până din nou vor putea furniza apa pe la case. Potrivit lui, la sfârşitul verii, probabil, va fi soluţionată chestiunea privind acest apeduct şi el nu va mai depinde nici de agenţia menţionată, nici de geruri.

You can leave a response , or trackback from your own site.