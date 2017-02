Fără capac la fântâna de canalizare



Fântâna de canalizare de pe strada Hasdeu din cartierul Tineretului a orașului Ungheni, de o lună stă dezgolită. Aceasta se află chiar pe trotuar. Cine a fost cel care a dezgolit-o nu se știe, dar unghenenii consideră că groapa prezintă pericol pentru trecători, mai ales că în preajmă se află grădinița „Andrieș”, deci prin zonă sunt mulți copii. „Le spun copiilor sa fie atenţi, groapa e adâncă, are vreo doi metri. Oare de ce nu se intervine?”, se arată îngrijorată Natalia Vrabie din Ungheni. Dânsa spune că a telefonat la ÎM „Apă-Canal” și a solicitat ca fântâna să fie acoperită, doar că deocamdată nu s-a luat atitudine. Din cauza că alte soluții nu au fost, oamenii din blocurile din apropiere, în semn de atenționare pentru trecători, au pus niște crengi în groapă.

A căutat și UNGHIUL așa-zisul proprietar al fântânilor de canalizare, care trebuie să aibă grijă ca acestea fie acoperite. La „Apă-Canal”, Petru Scutaru, într-adevăr a spus că nu le aparține. Deci nu sunt cei care trebuiau să rezolve problema. La reprezentanța Ungheni a SA „Moldtelecom”, Serghei Doina, inginerul principal în Secția exploatare și instalări, ne-a spus că s-a verificat și nu sunt ei responsabili de acoperirea ei.

Am contactat și autoritățile publice locale. Viceprimarul Cristofor Codreanu a menționat că ar fi aflat vinerea trecută despre faptul că lipsește capacul de pe groapa de canalizare. Dânsul a dat indicații să fie acoperită de angajații ÎM „Servicii Comunale Ungheni”, în responsabilitatea cărora ar fi aceasta. Totodată viceprimarul s-a adresat și Inspectoratului de Poliție Ungheni să afle cine sunt făptașii. S-a constat că acel capac ar fi fost scos de niște tineri, iar în după amiaza zilei de luni, 13 februarie, trebuia să fie instalat la loc.

