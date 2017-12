FC Zagarancea – încă o victorie



Deși par încă mici, performanțele fotbaliștilor echipei FC Zagarancea, filiala Școlii Sportive Ungheni, demonstrează contrariul. Jucătorii au marcat o nouă victorie, de această dată la turneul republican din Tvardița cu ocazia celebrării celor 185 de ani de la înființarea satului. Sebastian Andriuță, antrenorul echipei, a precizat reușitele echipei în acest turneu: „La aceste competiții, care au avut loc în perioada 25-26 noiembrie, FC Zagarancea și-a demonstrat îndemânarea câștigând în fața tuturor celor 3 echipe adversare. Astfel, în meciul cu echipa orașului Ceadâr-Lunga fotbaliștii noștri au învins cu 5:2, echipa satului Tomai – 4:2, iar cea a satului Beșghioz – cu 8:1”.

În urma acestor meciuri pline de glorie, FC Zagarancea a devenit deținătoarea cupei Tvardița, jucătorii fiind distinși cu diplome de onoare. Iulian Struc a fost numit cel mai bun portar, iar Ion Velinciu – cel mai bun jucător. În acest context tânărul a rămas impresionat de titlul primit declarându-ne că este și meritul membrilor echipei, și aceștia reușind să rămână la nivel. În ceea ce privește meciul, fotbalistul a remarcat faptul că a fost bine organizat, la fel cum i s-a părut și localitatea. Dânsul mai menționează faptul că vor fi învitați și anul viitor la un astfel de turneu.

Laude au primit și din partea primarului din Tvardița, Zahari Parmaclî, care s-a declarat impesionat de prestanța echipei și de faptul că jucătorii sunt uniți. Dânsul le-a mulțumit pentru drumul lung parcurs până acolo și i-a invitat să viziteze raionul Taraclia.

