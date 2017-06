Felicitări pentru lucrătorii medicali



În fiecare an, în a treia duminică a lunii iunie, în republică se sărbătorește Ziua lucrătorului medical și a farmacistului. Este o ocazie de a onora, în mod oficial, oamenii care stau la straja sănătăţii publice. De sărbătoare s-au bucurat și lucrătorii medicali și farmaciștii de la Spitalul Raional Ungheni, care pe 15 iunie s-au adunat împreună în sala de ședințe a instituției de sănătate. Printre cei care au adresat cuvinte de felicitare au fost președinta raionului Ungheni, Ludmila Guzun, și directorul spitalului, Andrei Alexeev. Mai detaliat despre acest eveniment citiți în ziarul ”Unghiul” de la 23.06.2017.

