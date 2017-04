Felicitări pompierilor și salvatorilor din raionul Ungheni!



Pe 5 aprilie, pompierii și salvatorii își sărbătoresc ziua profesională. Cu această ocazie, cu o zi înainte, la sediul Direcției Situații Excepționale (DSE) Ungheni a fost organizată o ședință festivă cu toți angajații și pensionarii. Șeful DSE, Oleg, Blișceac și-a felicitat colegii pentru bărbăția și profesionismul de care au dat dovadă la efectuarea lucrărilor de salvare în condiții de situații excepționale, la stingerea incendiilor și la lichidarea consecințelor calamităților naturale.

Cuvinte de recunoștință și de admirație a adresat sărbătoriților și președinta raionului, Ludmila Guzun: „Vă apreciez foarte mult și vă mulțumesc pentru faptul cum interveniți în caz de urgență”.

În cadrul evenimentului, s-a menționat și despre intenția de a înființa Serviciul SMURD la Ungheni, precum și despre proiectul care urmează curând să finalizeze și să fie inaugurat – Postul de pompieri voluntari de la Sculeni. Totodată, mai mulți angajați ai DSE au fost premiați cu diplome de gratitudine și premii bănești.

Vă propunem un reportaj foto de la eveniment.

