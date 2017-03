Femeia în mediul schimbător al muncii: planeta 50-50 către anul 2030



Mesajul directoarei executive a UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, cu ocazia Zilei internaționale a femeilor, 8 martie 2017

Peste tot în lume, prea multe femei și fete petrec prea multe ore, ocupându-se cu responsabilitățile casnice – de obicei, mai mult decât dublul timpului petrecut de bărbați și băieți. Ele au grijă de frații și surorile mai mici și de membrii vârstnici sau bolnavi ai familiei, și administrează treburile gospodărești. De multe ori, această distribuție inegală a muncii compromite oportunitățile femeilor și fetelor de a beneficia de educație, de a se angaja în activități de muncă remunerată, de a face sport și de a se implica în activități de conducere civică sau a comunității. Acest fapt modelează normele ce țin de dezavantajele și avantajele comparative, de poziționare a femeilor și bărbaților în economie, de calificările lor profesionale și de domeniile în care vor activa. Aceasta este neschimbata lume a muncii neremunerate, o situație a destinelor neîmplinite, aceeași în orice colț al lumii, în care fetele și mamele își întrețin familiile prin munca gratuită, iar viețile lor urmează traiectorii foarte diferite de cele ale bărbaților din familie.

Noi dorim să construim o altă lume a muncii pentru femei. Pe măsura ce cresc, fetele trebuie să fie expuse la o gamă vastă de cariere și încurajate să facă alegeri, care duc dincolo de opțiunile tradiționale de servicii și îngrijire, către joburi în industrie, artă, servicii publice, agricultura modernă și știință.

Schimbarea trebuie să fie pornită de acasă și din primele zile de școală, astfel încât, în mediul copilului, să nu rămână niciun loc, în care acesta să fie învățat că fetele trebuie să fie mai puțin, să aibă mai puțin și să viseze mai modest decât băieții.

Pentru aceasta vor fi necesare ajustări în practicile parentale, programele școlare, mediile educaționale și canalele de diseminare zilnică a stereotipurilor, cum ar fi televiziunea, publicitatea și divertismentele; vor fi necesare măsuri hotărâte pentru a proteja fetele de practici culturale dăunătoare, cum ar fi căsătoria prea timpurie, și de orice formă de violență.

Femeile și fetele trebuie să fie pregătite să facă parte din revoluția digitală. În prezent, doar 18 la sută din absolvenții/absolventele facultăților de informatică sunt femei. Dacă vrem ca femeile să concureze cu succes la ocuparea locurilor de muncă în tehnologii, este necesară o schimbare semnificativă a ponderii fetelor, care fac studii la disciplinele STEM (Știință, Tehnologii, Inginerie, Matematică). În prezent, femeile constituie doar 25 la sută din forța de muncă în industriile digitale.

Pentru atingerea egalității la locul de muncă va fi necesară o extindere a oportunităților de muncă și angajare decente, cu implicarea eforturilor guvernelor, orientate spre promovarea participării femeilor în viața economică, cu susținerea asociațiilor importante, de genul sindicatelor, și cu implicarea femeilor în elaborarea soluțiilor pentru depășirea actualelor obstacole în calea participării lor, examinate de către Grupul de nivel înalt privind abilitarea economică a femeilor, al Secretarului General al ONU. Miza este mare: promovarea egalității femeilor ar putea majora PIB-ul mondial cu 12 trilioane de dolari SUA către anul 2025.

Vor fi necesare eforturi ferme pentru eliminarea discriminării femeilor pe mai multe fronturi interdependente, care merg dincolo de genul femeilor: orientarea sexuală, dezabilitate, vârstă înaintată și rasă. Inegalitatea salarială se observă în următoarele date: diferența medie de remunerare între femei și bărbați este de 23 la sută, iar în cazul femeilor afroamericane din Statele Unite ale Americii, ea se ridica chiar și la 40 la sută. În Uniunea Europeană, probabilitatea vieții în sărăcie este cu 37 la sută mai mare în cazul femeilor în vârstă decât în cazul bărbaților în vârstă.

În industriile în care femeile sunt deja suprareprezentate, dar prost plătite, cu protecție socială slabă sau nebeneficiind de ea deloc, noi trebuie să îmbunătățim condițiile de muncă pentru femei. De exemplu, o economie robustă de îngrijire, care ține cont de necesitățile femeilor și le oferă condiții avantajoase de angajare; condiții egale de muncă remunerată și neremunerată pentru femei; și susținere pentru antreprenoare, inclusiv asigurarea accesului lor la finanțare și piețe. Contribuțiile femeilor din sectorul neformal, de asemenea, trebuie să fie recunoscute și protejate. Pentru aceasta este necesar de introdus politici macroeconomice, care să contribuie la creșterea favorabilă a incluziunii și să accelereze în mod semnificativ progresul pentru cei 770 de milioane de oameni, care trăiesc în condiții de sărăcie extremă.

Pentru eliminarea nedreptăților, angajatorii din sectorul public și cel privat vor trebui să manifeste hotărâre si flexibilitate. Vor fi necesare stimulente pentru a atrage și reține femeile în câmpul muncii, cum ar fi indemnizații de maternitate extinse, care încurajează femeile să revină la serviciu, adoptarea Principiilor de abilitare a femeilor și reprezentarea directă a femeilor la nivelurile decizionale. Pe lângă aceasta trebuie să se producă schimbări importante în ceea ce ține de acordarea indemnizațiilor pentru proaspeții tați, precum și schimbări culturale, care să determine bărbații să accepte responsabilitățile parentale și concediul de paternitate drept opțiune viabilă și, respectiv, să asigure folosul lor real pentru întreaga familie.

Tot acest complex de măsuri presupune schimbări simple, dar importante: ca bărbații să poată prelua rolul parental, ca femeile să poată participa și ca fetele să poată crește în condiții de egalitate cu băieții. Ajustările trebuie să se facă pe toate fronturile dacă se dorește creșterea numărului de oameni capabili să se angajeze la locuri decente de muncă, asigurarea incluziunii continue în câmpul muncii, și obținerea de beneficii pentru toți într-o lume cu drepturi egale, descrisă în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.

