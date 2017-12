Festival transfrontalier la Ungheni



Locuitorii municipiului Ungheni au fost martorii a două momente istorice pentru cultura ungheneană sâmbătă, 9 decembrie, în cadrul Festivalului Folcloric Transfrontalier. Primul a fost evoluarea orchestrei de muzică populară „Mugurelul” din Dorohoi, România și ansamblului model de dansuri populare „Struguraș” pe scena Palatului de Cultură și al doilea – semnarea acordului de colaborare dintre Palatul de Cultură Ungheni și Clubul Copiilor din Dorohoi.

Marcel Dupu, dirijorul orchestrei din Dorohoi, ne-a spus că ceea ce au realizat pe scena Palatului de Cultură este un moment istoric, având în vedere că e primul ansamblu de dansuri cu care colaborează din Republica Moldova: „Mai avem o colaborare fructuoasă cu ansamblul „Mărgineanca” din Botoșani, care e un parteneriat de trofeu, așa obișnuim să-i zicem. Și sperăm că și colaborarea cu „Struguraș”-ul din Ungheni să fie de același calibru”. Despre acordul de colaborare oaspetele din România a specificat că e o onoare și o încântare să semneze acest acord dintre Clubul copiilor din Dorohoi și Palatul de Cultură din Ungheni. Natalia Maslyennikova, specialistă în cadrul Primăriei Dorohoi, a menționat că evoluarea „Mugurelul”-ui și a „Struguraș”-ului a fost un vis realizat. Nina Pricladova, coregrafa ansamblului „Struguraș”, vizibil emoționată, ne-a spus că e foarte mulțumită de ceea ce au reușit împreună cu colegii români și speră, de asemenea, că vor continua colaborarea. Liliana Tincu, specialistă la Primăria Ungheni, a remarcat că festivalul a încurajat și sprijinit crearea reţelelor de cooperare durabilă între ambele maluri ale Prutului, constituind un prim schimb cultural de dezvoltare și promovare a folclorului local, artei tradiţionale meşteşugărești și artei plastice moderne.

Festivalul Folcloric Transfrontalier „Ungheni – 555 de ani” s-a desfășurat timp de două zile și au fost prezentate piese folclorice muzicale și dansuri populare interpretate de artiști din municipiile înfrățite Ungheni, Dorohoi și județul Iași. Tot în cadrul evenimentului au fost expuse articole de artizanat cu specific autohton confecționate de meşteşugari individuali și/sau asociații de meşteşugari, lucrări ale artiștilor plastici care reflectă tematica și coloritul zonelor de unde provin.

