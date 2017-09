Festivalul Drăgaica, ediția V



Vremea posomorâtă de afară nu înseamnă în permanență că și dispoziția trebuie să fie la fel. De acest lucru s-au convins toți cei care au fost duminică la Pârlița, unde s-a desfășurat cea de-a V-a ediție a Festivalului de Muzică și Dans Popular „Drăgaica”. Detalii în ziarul „Unghiul” de la 29.09.2017

