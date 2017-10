Festivalul, recoltei, vinului și promovării tradițiilor naționale



Piața Independenței din municipiul Ungheni a fost luată cu asalt sâmbătă, 14 octombrie, la Festivalul Festivalul, recoltei, vinului și promovării tradițiilor naționale. Sute de oameni au venit să admire și totodată să cumpere sau să se înfrupte din bunătățile expuse. La acest eveniment s-au prezentat 6 producători de vin, 12 producători de legume și fructe, 5 producători de miere de albine, 8 întreprinderi, 14 meșteri populari și 15 primării, care au venit cu improvizații aparte. Vedeta festivalului a fost monumentul lui Ștefan cel Mare expus de SA „Covoare Ungheni” de la care nu s-au abținut nici un unghenean să se pozeze. Mai detaliat citiți în ziarul ”Unghiul” de la 20.10.2017.

