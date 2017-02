Duminica trecută și-a deschis larg ușile cunoscutul centru comercial „Arena”. Veți spune că nici nu le-a închis. Așa este. Însă acum, sub același acoperiș, s-a situat comod magazinul de calculatoare și electrocasnice „Ippon”. Desigur, magazinul produce impresie prin dimensiunile sale, varietatea de mărfuri, comoditate, luminile originale, plăcerea deosebită cu care mergi prin sălile spațioase. Un asemenea magazin n-a mai fost la Ungheni până acum.

Bineînțeles, n-am putut să nu vorbim cu Eduard Bejenari, directorul SRL „Avecom-Net”, căruia îi aparține atât centrul comercial „Arena”, cât și acest salon nou.

— Putem spune că întreprinderile comerciale ale SRL-ului dvs. se află acum sub același acoperiș.

— Așa și este. Când s-a deschis magazinul „Ippon”, nu aveam clădire proprie, de aceea am fost nevoiți să arendăm o încăpere. Peste câțiva ani am procurat această clădire, am reparat-o, am deschis aici un centru comercial, iar acum și „Ippon” s-a mutat încoace, tocmai s-a încheiat termenul de arendă. Acum, când vom face investiții, va fi pe mulți ani înainte.

— Ați creat condiții excelente pentru comerț și pentru angajați.

— Mai întâi de toate, am creat condiții minunate pentru cumpărători, să le fie lor comod – suprafețele comerciale s-au majorat de aproape trei ori, s-a îmbogățit considerabil sortimentul. Dacă până acum magazinul „Ippon” comercializa doar calculatoare, acum vinde și electrocasnice. În secolul tehnologiilor tehnica de uz casnic progresează foarte repede, televizorul de azi îl putem numi calculator, el se conectează la internet fără dispozitive speciale. La fel și frigiderele pe care poți să le dirijezi, să le conectezi și să le închizi de la distanță. Toată tehnica progresează și noi ne străduim să mergem în pas cu timpul. Chiar am prevăzut sisteme de iluminare ca să fie comod să vezi din toate unghiurile.



— Ați majorat numărul de angajați?

— Ne descurcăm cu aceleași forțe de până acum, deoarece avem specialiști minunați. În asemenea cazuri, când se comasează secțiile, de obicei, se străduiesc să reducă statele, pe când noi am păstrat toate locurile de muncă. Pentru noi e ceva important. În plus, am creat condiții mai bune de muncă.

— Ce ne spuneți despre serviciile acordate?

— Am păstrat toate serviciile, dacă au existat în condițiile precedente, în cele actuale nu avem dubii, acum ele permit să deservim un număr mai mare de utilizatori concomitent. Mai înainte doi specialiști lucrau la un singur loc de muncă, acum fiecare e la locul său. Menționez cu mândrie că numai la noi în Ungheni, chiar și în întreaga Moldovă nu au mulți, găsiți cel mai modern aparat de reîncărcat cartușe de toner.



— Ce simte conducătorul unei întreprinderi când realizează un lucru important?

— În primul rând, satisfacție pentru că am reușit, am putut, a ieșit bine. Am decis să nu organizăm cu această ocazie inaugurare solemnă, doarece nu e legat de vreo dată, de vreun eveniment deosebit, ci pur și simplu am îmbunătățit condițiile, repet, în primul rând, pentru cumpărătorii noștri. Ne vom strădui și de acum înainte, vom completa locurile goale din vitrină, mai întâi de toate, cu maşini şi aparate electice de uz casnic computerizate, suprafețe de gătit moderne etc. Doar azi mulți doresc să aibă utilaje moderne la bucătărie, tehnica să găteasscă singură, doar s-o programezi, și noi le vom ajuta.



— Dar ce să facă cumpărătorii nu prea moderni?

— Avem grijă și de ei. Întrucât comercializăm tehnică de uz casnic, noi avem toate aparatele care sunt solicitate. Cred că e necesar să menționez că acum vindem și instalații profesionale pentru baruri, restaurante, cantine școlare, grădinițe. Acum, după scandalurile legate de alimentație, au început să coacă mai mult, să înăbușe, și acest lucru poate fi făcut doar la cuptor, la plitele moderne, nu și la cele sovietice. În vitrină nu le veți vedea, dar noi suntem gata să satisfacem orice solicitare. Apropo, ni s-a comandat deja o hotă pentru plită mare, pregătim oferte privind cuptoarele de copt. Până acum pentru a cumpăra aceste utilaje cetățenii trebuiau să plece la Chisinău, în prezent această necesitate a dispărut. Putem compara prețurile care chiar sunt mai mici. Faptul că acum ne aflăm în clădire proprie și nu mai trebuie să plătim arenda, nu avem atâtea cheltuieli și, deocamdată, salarii ca în capitală, putem folosi banii economisiți pentru cumpărători, făcându-le oferte mai atractive.

Avem mulți clienți permanenți, persoane fizice și juridice, sperăm că vor fi mai mulți, noi facem totul pentru asta. Acum, toți au nevoie de tehnică modernă, deci fiți bineveniți la noi, la centrul comercial „Arena”, unde o suprafață de un etaj și jumătate e ocupată de magazinul „Ippon”. Da, un astfel de magazin ca al nostru, la Ungheni nu mai este. Sunt din cele care vând aparate de uz casnic, sunt magazine de calculatoare, în timp ce noi mai oferim și servicii, în primul rând, de reparare a calculatoarelor. Specialistii nostri au absolvit facultatea, unii chiar două, au o experiență minunată. Același lucru se poate spune despre profesionalismul consultanților. Ei lucrează bine în echipă, se ajută reciproc, se susțin. Timp de mulți ani, la noi lucrează unii și aceiași oameni. Pe mine acest lucru mă bucură mult.Sincer vorbind, eu sunt mândru de ei, sper și îmi doresc că și ei să se mândrească cu faptul că lucrează la „Ippon”.

Acum îmi rămâne doar să spun încă o dată: bine ați venit la magazinul cu cea mai modernă tehnică, în lumea calculatoarelor și electrocasnicelor, la magazinul „Ippon”, unde sunteți întotdeauna așteptați. Magazinul este situat în centrul comercial „Arena” pe strada Decebal 16.

Spre el duc drumuri bune de acces, sunt posibilități de parcare.

Magazinul lucrează zilnic, cinci zile de la 08.00 până la 18.00, sâmbăta – până la 16.00, duminica – până la ora 14.00.