Costuleni. Cam așa sună lozinca organizației fondate încă din anul 1989, destinate salvării satelor românești (OVR) formată din elvețieni, francezi și belgieni care donează bani pentru diverse proiecte și în satul Costuleni. La fiecare doi ani localitatea găzduiește aproximativ 30 de voluntari străini și lansează noi proiecte de dezvoltare. Povestea a început în 2010, când costuleneanul Ciprian Viziru, care făcea facultatea de inginerie aeronautică în Toulouse din Franța, a întâlnit acest grup de voluntari și l-a adus în sat.

Până acum membrii organizației au vizitat de două ori Costuleniul cu bicicletele, vara aceasta fiind a treia oară. De menționat este faptul că voluntarii colectează fonduri pentru implementarea proiectelor din ciclism. Din banii donați s-a renovat cantina, s-a lansat un program Erasmus și urmează să se renoveze sala sportivă a gimnaziului. Potrivit Eugeniei Prepeliță, profesoară de limba franceză, vizitatorii au rămas încântați atât de investiția făcută cât și de felul în care s-au gestionat banii. Oaspeții au fost întâmpinați cu mare alai de către localnici găzduindu-i în propriile lor case și oferindu-le vin și plâcinte. Având în vedere că voluntarii promovează turismul rural, aceștia au achitat gazdelor o taxă de cazare de 25 de euro.

