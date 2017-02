Finalul săptămânii trecute a fost dedicat voleiului



Sâmbăta trecută, în orașul la Ungheni s-a disputat un meci de volei extraordinar de frumos. Acest calificativ l-a dat antrenorul Gheorghe Baran de la Școala de sport de copii și juniori. Pe teren s-au aflat echipa „Praid”, Chișinău și cea de la Școala de sport „Olimp”, Ungheni, ultima devenind și câștigătoare cu scorul 3:0. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Campionatului Republicii Moldova la volei, grupa I. Jucătorii ungheneni sunt: Vadim Brașovean, Igor Toloacă, Ion Răileanu, Victor Doina, Denis Costei, Iurie Cernicov. La moment, precum spun sportivii, ei se antrenează pentru a disputa un meci cu adversarii săi de la „Speranța”, Chișinău. Gheorghe Baran e bucuros că sala a fost plină de suporteri ai echipelor.

Duminica trecută, și la liceul „Ion Creangă” elevii s-au întrecut tot la volei. Aici s-a desfășurat Turneul raional „Iarna 2017”, care a avut și o dedicație: 555 de ani de la prima atestare documentală a orașului Ungheni, evenimentul fiind sponsorizat de Iurie Vrabie, directorul SRL „ProgAgroter”, Valea Mare.

Sala de sport de asemenea a fost fost plină. Au participat echipele de la gimnaziile din Costuleni, „Andrei Chivriga” Valea Mare, Unțești, de la liceele „Vasile Alecsandri”, „Aleksandr Pușkin”, „Gheorghe Asachi” și „Ion Creangă”. În finală au ieșit voleibaliștii de la liceele „Ion Creangă” și „Vasile Alecsandri”, cărora le-au revenit locl I și, respectiv, II. Pe poziția a III-a s-au clasat gimnaziștii de la Valea Mare. Premianții au primit diplome și câte 500, 400 și 300 de le), reieșind din rezultatele înregistrate.

