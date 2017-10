Flashmob pentru reducerea dezastrelor naturale



Tweet



Tweet

De Ziua Internațională pentru Reducerea Dezastrelor Naturale, săptămâna trecută, „Voluntarii ProUngheni” au făcut un apel de reducere a riscurilor catastrofelor naturale, precum incendiile, seceta sau inundaţiile. Ei au desfășurat un flashmob prin pași de dans. Voluntarii au dorit ca fiecare cetățean al orașului să conștientizeze că pot să diminueze riscurile dezastrelor naturale. „De cele mai multe ori noi, oamenii, suntem vinovați de anumite dezastre naturale. Spre exemplu, incendiile. Ele sunt cauzate de inconștiența noastră. De aceea, astăzi am decis să facem un o acțiune spontană, prin care ne-am dorit să transmitem mesajul că noi putem stopa dezastrele naturale”, ne spune Marina Zamă, coordonatorul „Voluntarii ProUngheni. „A devenit deja o tradiție pentru primărie de a marca această zi, anul acesta deja pentru a treia oară”, menționează Liliana Tincu, specialist pe probleme investiționale din cadrul primăriei. În 2015 a fost desfășurat un concurs de desen, iar cele mai reprezentative lucrări s-au regăsit într-un calendar. În 2016 a fost organizat un training de 2 zile a voluntarilor salvatori tineri și adulți, care au fost selectați în cadrul unei campanii de recrutare. Ei au fost instruiți de traineri de la Centrul Republican de Instruire al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale privind identificarea și evaluarea dezastrelor, informarea cetățenilor privind prevenirea dezastrelor, acțiunile necesare a fi întreprinse în situațiile de urgență, pregătirea voluntarilor pentru situațiile de urgență și acordarea primului ajutor în situațiile de urgență. În 2009, Adunarea Generală a ONU a decis să desemneze 13 octombrie ca dată pentru marcarea acestei zile și să schimbe numele în Ziua Internațională pentru Reducerea Dezastrelor. „Voluntarii ProUngheni” este un grup de tineri ce își aduc aportul la dezvoltarea municipiului Ungheni și activează din iunie 2016.

You can leave a response , or trackback from your own site.