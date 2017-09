Focar de hepatită A



Mănoilești. Începând cu data de 7 septembrie, 136 de copii din clasele I-V din gimnaziul local vor primi vaccinuri pentru imunizare. Această decizie a fost luată de către Centrul de Sănătate Publică Ungheni (CSP) după ce la sfârșitul lui august – începutul lui septembrie în localitatea Vulpești s-a observat o activizare a procesului epidemic prin hepatită virală A, unde au fost depistate 3 cazuri. Ultimul a fost înregistrat la 5 septembrie, iar peste două zile din rezerva Ministerului Sănătății, gimnaziului de aici i-au fost livrate 150 de doze de vaccin.

Sergiu Talmaci, șeful secției epidemiologia maladiilor transmisibile din cadrul CSP, s-a ocupat personal de vaccinarea acestor copii. Potrivit lui, în paralel cu vaccinarea este nevoie și de alte măsuri de profilaxie a bolii. „Virusul hepatic A posedă o rezistenţă sporită faţă de factorii mediului înconjurător. În produsele alimentare acesta supravieţuieşte până la 1 an, la temperatura de +40 C – câteva luni, la temperatura camerei – câteva săptămâni, în masele fecale – până la 30 zile, iar în apă – de la 3 la 10 luni. Este rezistent la mediu acid, alcalin, la eter şi cloroform. În schimb poate fi distrus prin expunerea la razele ultraviolete, fierbere timp de 5 minute, la temperatura de 80 C – 10 minute. Sub influenţa formalinei se inactivează după 72 ore, iar la acţiunea clorului, după 30 minute”, informează specialistul în domeniu. Hepatitei A i se mai spune și boala mâinilor murdare.

