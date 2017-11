Fotbaliștii din Sculeni au obținut mult așteptata victorie în campionatul raional



Iată că s-a încheiat campionatul ordinar al raionului Ungheni de fotbal. Campionatul a fost oarecum experimental, deoarece s-a desfășurat într-un singur tur. Acest lucru a fost făcut pentru a intra în sistemul de „primăvară-toamnă”, după care vor fi efectuate toate competițiile în Moldova, începând cu anul 2018. Campionatul de scurtă durată a mărit semnificativ rolul fiecărei erori. Judecați singuri: fotbaliștii din Zagarancea au greșit componența în meciul cu DR Vest și acest lucru a influențat negativ asupra pretențiilor lor la titlul de campion. Echipa din Costuleni nu s-a deplasat la meciul din Condrătești, a pierdut cele mai importante puncte în lupta pentru titlu și acest lucru a dat de știre după meciul final.

Meciul pentru medalia de bronz, din păcate, nu a avut loc. Fotbaliștii din Bumbăta, care atât de mult își doreau reluarea meciului, nu s-au prezentat la el. Întrebarea apare de la sine: de ce s-a făcut atâta zarvă? În cele din urmă, jucătorii de fotbal din Zagarancea au acumulat 21 de puncte și au ocupat locul trei, întrecând campionul de anul trecut, „Atilla”, care a rămas cu 19 puncte.

Meciul „de aur” a avut loc la Sculeni și a decis soarta trofeului. Fotbaliștii din localitate i-au avut ca oaspeți pe cei din Costuleni. Meciul a decurs cu prezența unui mare număr de suporteri ai ambelor echipe și s-a încheiat la egalitate – 1:1. Fotbaliștii de la Sculeni au deschis scorul, însă după 7 minute costulenenii au reușit să egaleze. Oricât s-au străduit oaspeții să câștige, apărarea sculenenilor condusă de experimentatul Artiom Ursoi a reușit să respingă toate atacurile lor. Egalitatea era convenabilă ehipei din Sculeni și ea a devenit campioană a raionului. Victoria în campionatul raional presupune participarea echipei în campionatul Moldovei în Divizia B.

Dar sezonul de fotbal nu se termină. Potrivit președintelui Asociației de fotbal a raionului Ungheni, Petru Langa, se mai preconizează organizarea Cupei raionului. Și chiar dacă ea va decurge în formatul minifotbalului, pasiunile vor fi mari.

