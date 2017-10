Fotografii de citit



În zilele noastre imaginea tinde să ia locul cuvântului sau cel puțin să aducă un plus de valoare mesajului transmis de noi. De la această premisă s-a născut și proiectul „Fotografii de citit” implementat de Biblioteca Publică Florești din comuna Buciumeni în parteneriat cu primăria locală prin programul Novateca, care are scopul de a facilita transformarea bibliotecilor în instituții comunitare vibrante.

Olga Rotaru, șefa bibliotecii, ne spune: „Proiectul a pornit dintr-o activitate a instituției pe care o conduc. E vorba despre concursul lansat în aprilie cu genericul „Satul meu în orice anotimp”, care a promovat imaginea bibliotecii în comunitate prin mediatizarea activităților”. Proiectul își propune să ofere cunoștințe, să formeze abilități și competențe de tehnici de fotografiere și retușare pentru 10 bibliotecare, opt din raionul Ungheni și două din raionul Fălești. Cu puține cunoștințe în tehnica fotografică și cu multă dorință de a experimenta lucruri noi în arta fotografică bibliotecarele pot aduce studioul chiar la ele în bibliotecă. „Folosind aparatele foto sau chiar telefoanele mobile, ele vor putea instrui utilizatorii despre metodele de fotografiere digitală, pentru redarea și păstrarea unor momente speciale din viață, vor învăța ce înseamnă legenda fotografiei”, menționează Aliona Manciu, specialistă la Biblioteca Publică „Dimitrie Cantemir”.

Produsul final al acestui proiect va fi plasat pe blogul raional din Ungheni ”Enciclopedia vie a comunității”.

