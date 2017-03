Fură şi vei fi iertat!



„Landromatul” – 20 de miliarde de dolari din Rusia spălate prin intermediul băncilor din Moldova. „Furtul secolului” – 1 miliard de dolari dispărut din trei bănci moldoveneşti. Trecerea responsabilităţii pentru creditarea acestora pe seama bugetului, adică a cetăţenilor. Trei acţiuni ce au zguduit lumea, numai nu clasa politică şi alegătorii de la noi. Pentru că dacă aceştia cu adevărat ar fi reacţionat, nu mai apărea din senin proiectul de lege privind liberalizarea capitalului sau iertarea de păcate a celor care au proprietăţi nedeclarate şi acumulate pe căi nelegitime. Dacă parlamentarii l-ar fi aprobat, atunci hoţii şi corupţii imediat ar fi devenit oameni cinstiţi, achitând statului de la care au furat doar 2% din ceea ce şi-au însuşit ilegal. Dar, probabil, s-au speriat şi l-au retras.

