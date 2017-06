Furt de servicii. Datornicii incluși în „lista neagră”



Odată ce s-a prestat un serviciu, ai obligația asumată contractual să îl achiți. Aceasta este poziția echipelor manageriale ale tuturor companiilor de prestări servicii. Doar că de multe ori, cei care au beneficiat de un serviciu, uită până la urmă să îl achite. La acest subiect, primarul mun. Ungheni, Alexandru Ambros, spune că, de fapt, are loc un furt de serviciu, atunci când cetățenii uită sau nu doresc să achite plata pentru aprovizionarea cu apă și canalizare, energie termică, colectarea gunoiului menajer.

Chiar dacă sezonul de încălzire s-a încheiat cu câteva luni în urmă, în „lista neagră” a SA „Comgaz-Plus” sunt zeci de ungheneni. Potrivit lui Iurie Marcoci, directorul întreprinderii, datoria populației pe perioada rece a anului 2016-2017 este de circa 120 de mii de lei. La aceasta se mai adaugă și datoriile istorice care constituie circa 900 de mii de lei. Referitor la ultima cifră, directorul a spus că 50 la sută din ele sunt date spre executare, ceea ce înseamnă că există și o hotărâre judecătorească în favoarea societății pe acțiuni. Cert este că, de multe ori, persoana datornică nu are cu ce achita datoria. Tot primarul sugerează ca persoanelor-datornice să li se permită achitarea datoriei în rate. „Până la urmă banii trebuie să ajungă în contul întreprinderii, de aceea oamenii trebuie să fie avertizați, anunțați, să li se bată la ușă mai des”, adaugă Alexandru Ambros.

Rău-platnicii SRL „AVE-Ungheni” pot fi împărțiți în două categorii. Primii locuiesc în case la sol, ei sunt mai ușor de disciplinat. Dacă serviciul respectiv nu a fost achitat mai bine de patru luni, adică are o datorie de 128 de lei, proprietarul ajunge în lista neagră și pur și simplu nu i se ridică gunoiul de la poartă. De la contabilitatea întreprinderii ni s-a spus că de fapt li se face o favoare, căci în contract este indicat termenul de 2 luni.

În cea de-a doua categorie intră proprietarii care locuiesc în casele cu multe etaje. Pentru a impune persoana să își achite datoria, întreprinderea apelează la serviciile unei firme pentru recuperarea datoriilor. Până în prezent suma pe care firma o va recupera este de circa 100 de mii de lei. În listă sunt incluse 103 persoane, unele din ele acumulând și peste 2000 de lei datorie.

Și contabilitatea ÎM „Apă Canal” are o listă a celor care nu își onorează angajamentele contractuale. Potrivit juristei Nelea Stepan, sunt pregătite 13 dosare pentru a fi trimise în judecată, iar 20 de rău-plătitori în cel mai scurt timp vor primi acasă scrisori de avertizare. Pentru anul trecut, în toate cele 40 de cazuri examinate în instanța de judecată, întreprinderea municipală a avut câștig de cauză. Nelea Stepan adaugă că recurg și la reeșalonarea datoriei. Suma datoriei se modifică de la o zi la alta, totuși în medie per total ajunge la 1 mln. lei.

