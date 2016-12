Gala fotbalului unghenean 2016



Tradițional, la sfârșitul fiecărui an, Federația Raională de Fotbal Ungheni, organizează Gala Fotbalului pentru a menționa succesele și performanțele obținute pe parcursul anului, precum și a scoate în evidență eforturile sporite depuse de asociație în comun cu promotorii fotbalului. Potrivit lui Petru Lângă, președintele federației, anul 2016 a fost unul rodnic pentru fotbalul amator.

Diplomele pentru merite au fost clasificate după diferite categorii, iar în primul rând au fost nominalizați cei mai buni atacanți, fundași, portari, mijlocași, atât la seniori, cât și la juniori. Diplome și-au ridicat în acea seară și fotbalistele FC ”Victoria”, Măcărești care evoluează în campionatul național. Este îmbucurător și faptul că fetele care au crescut și au fost educate aici sau în alte cluburi reprezintă raionul în echipele naționale. Acestea sunt 5 fotbaliste: Adelina Cojocaru (Cetireni), Liliana Șoltoianu (Ungheni), Anisia Său, Valeria Arhire ( ambele de la Măcărești) și Diana Jitariuc (Zagarancea). Mai detaliat citiți în ziarul ”Unghiul” de la 01.01.2017.

