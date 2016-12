Gala tinerilor activi



Tweet



Tweet

Primăria orașului Ungheni, împreună cu Direcția Educație, au organizat zilele trecute „Gala tinerilor activi din raionul Ungheni”, ediția a IV-a. În cadrul evenimentului, s-a apreciat pasiunea tinerilor pentru promovarea cetățeniei active.

Primarul Alexandru Ambros a menționat: „Activitatea de voluntariat este una foarte importantă și aș îndemna tinerii să fie voluntari oriunde s-ar afla. Acasă, la școală, în străinătate, astfel îi veți „contamina” și pe cei din jur, îi veți îndruma să creeze fapte bune împreună cu voi. Dacă fiecare cetățean ar încerca să muncească doar 8 ore pe an, pentru comunitatea noastră, imaginați-vă ce forță ar fi aceasta și cum am schimba noi orașul nostru. Am face ceva deosebit”.

La categoria „Cel mai activ voluntar al anului 2016” cu diplomă de gradul I a fost desemnată Irina Robuleț, LT „M. Eminescu”, Ungheni, care a promovat acțiunile de voluntariat printr-un filmuleț derulat în cadrul evenimentului. „Cea mai activă organizație de tineret a anului”, locul I a fost atribuit Fondului pentru tineri Ungheni, lider Cristiana Morcov. ”Cel mai activ consiliu al tinerilor” a devenit Consiliul Raional de Tineret Ungheni, în frunte cu coordonatorul Tatiana Lazăr.

Pe parcursul anului, au fost implementate un șir de proiecte de succes, iar cele care s-au marcat prin impactul social pe care l-au produs. „Cel mai interesant proiect al anului 2016” a fost nominalizat proiectul „Change your Latitude”, LT „V. Alecsandri”, Ungheni. Nici instituțiile de învățământ nu au fost omise din lista premianților, fiind apreciate pentru organizarea numeroaselor activități extracurriculare. Astfel, la secțiunea „Cea mai activă instituție de învățământ” LT „M. Eminescu” a fost premiat cu diplomă de gradul I. Pe lângă tinerii voluntari care se implică activ în viața comunității, raionul Ungheni se poate mândri și cu talente deosebite la capitolul sport. La secțiunea de premiere a performanțelor sportive, au obținut diplome de merit zeci de tineri alături de antrenorii lor, în domeniile: tenis de masă, șah, fotbal, lupte, carate-do, atletism, turism etc.

De asemenea, cu diplome au fost apreciați și alți zeci de tineri demni de respect, care duc faima raionului prin succese deosebite în variate domenii.

You can leave a response , or trackback from your own site.