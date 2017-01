Gheţuş pe străzi fără material antiderapant



Dezbatere publică La această concluzie au ajuns majoritatea celor pe care i-am întrebat care ar fi calificativul lor acordat autorităților publice locale pentru pregătirea și activitatea acestora în perioada de iarnă, cu referință la drumuri și trotuare.

Cu toate că încă la finele lunii decembrie a anului trecut, responsabilii de la Primăria Ungheni au raportat că sunt pregătiți pentru sezonul rece al anului, se pare că totuși iarna iarăși i-a luat prin surprindere. Cităm din raport: „Pentru deszăpezirea drumurilor și trotuarelor din oraș ÎM „Servicii Comunale Ungheni” va folosi un greder, două tractoare cu lopeți mici. La încărcatul și împrăștiatul materialului vor fi folosite aceleași mașini, doar cu împrăștietoare de 5 și 0,5 tone. Starea tehnică a unităților de transport este satisfăcătoare. În caz de necesitate va fi arendată tehnică specială pentru deszăpezire de la alte întreprinderi din oraș. Rezervele de material antiderapant constituie la moment 160 de tone din necesarul de 300 de tone. Restul materialului antiderapant va fi procurat de la SA „Drumuri-Strășeni”. Ce s-a făcut și cât de calitativ, este una din întrebările discutate atât cu cetățenii, cât și cu responsabilii din cadrul structurilor de stat. Andrei Curmei, locuitor al orașului Ungheni: „După părerea mea, anul acesta autoritățile s-au pregătit de sezonul rece nu mai bine decât în anii precedenți. Nisipul a fost împrăștiat doar pe străzile centrale și doar în prima zi de ninsoare, acolo unde s-au curățat mai intensiv drumurile. Nu înțeleg de ce responsabilii nu au împrăștiat nisip lângă școli și grădinițe, unde zăpada topită peste zi a înghețat pe timp de noapte, așa că drumurile s-au transformat în patinoare”.

Valentina Bucătaru, vânzătoare: „Săptămâna trecută colega mea a căzut chiar în centrul orașului, în drum spre un magazin alimentar. Cred că în asemenea cazuri trebuie amendați proprietarii care nu deszăpezesc terenul din jurul instituțiilor sau întreprinderilor lor”.

Vasile Pușcașu, medic, secția traumatologie a Spitalului Raional Ungheni. „Numărul de pacienți internați cu fracturi complicate nu s-a mărit, iar cei cu fracturi ușoare se tratează la domiciliu. În schimb s-a mărit numărul de persoane internate cu degerături. În secție sunt 15 paturi, la moment toate sunt ocupate”.

Nicolae Donici, inginer-șef, ÎM „Servicii Comunale Ungheni”: „Împrăștiem material antiderapant doar pe drumurile care sunt la balanța întreprinderii, în rest, adică de curțile blocurilor de locuit, trebuie să aibă grijă administrația asociațiilor de locatari. Chiar zilele acestea, lucrătorii întreprinderii au dus material antiderapant pentru a fi împrăștiat în curțile blocurilor din preajma liceului „Gheorghe Asachi”. Să vă spun un secret: pentru a ierna avem nevoie de 600 de tone de astfel de material și nu 300, cantitate de care dispuneam noi la începutul sezonului. Desigur, iarăși la mijloc este lipsa banilor”.

Oleg Blișceac, șef, Direcția Situații Excepționale Ungheni: „Suntem pregătiți pentru ca în orice moment să instalăm un cort pentru a acorda primul ajutor cetățenilor. Dar, conform dispoziției, acest lucru se va întâmpla când temperatura aerului va fi trei zile consecutive de -15 grade Celsius. Până atunci oamenii trebuie să se protejeze, să se îmbrace mai călduros, iar șoferii să fie echipați pentru iarnă”. Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la Bucureşti.

